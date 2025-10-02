Cineasta brasileiro que estava na flotilha desapareceu, denuncia família

"Eles tinham um protocolo de jogar o celular no mar quando fossem presos. E tínhamos um combinado que, antes de jogar no mar, dissesse uma palavra. Nada disso aconteceu. Também tinha um protocolo que seria divulgar um vídeo se identificando e avisando que estavam sendo presos. Isso também não temos", disse Marta.

Ela contou também que Miguel mantinha contato a cada dez minutos. Marta explica que os vídeos prometidos já estavam prontos. "Cada um se identificava e informava que estava sendo sequestrado por Israel. Essa era a garantia mínima de visibilidade e proteção", afirmou.

Marta afirma que a família está muito apreensiva porque o nome de Miguel aparece na lista da flotilha como "possivelmente interceptado". "Mas dos 15 brasileiros, 13 aparecem como sequestrados. Dois não aparecem na lista, e não há informações sobre eles", disse.

Como hoje é feriado em Israel, o contato com o país está mais difícil, mas uma comitiva brasileira deve visitar os presos amanhã, quando Marta espera receber alguma notícia sobre o paradeiro de Miguel.

"Ele sabia que ia ser preso, estava totalmente cercado, vira mexe caía a internet. Mas ele estava calmo, disse que os israelenses jogavam canhões de água e gás antes de entrarem nos barcos", afirma.