Cineasta brasileiro que estava na flotilha desapareceu, denuncia família
O cineasta brasileiro Miguel Viveiros de Castro, 49, que estava na Flotilha Global Sumud —uma comissão humanitária que seguia rumo a Gaza— está desaparecido.
Ao todo, 15 brasileiros estavam nas embarcações e teriam sido presos em um bloqueio de tropas de Israel. Miguel, no entanto, não consta na lista. Fontes ligadas ao Itamaraty confirmaram a situação ao UOL, que está tratando com autoridades de Israel para tentar chegar ao paradeiro do cineasta.
A madrasta dele, Marta Viveiros de Castro, afirmou à coluna que ele fez um último contato ontem por volta das 21 horas (horário de Brasília) e depois não deu mais nenhum sinal. A situação já foi informada ao Itamaraty, que está atuando no caso.
"Eles tinham um protocolo de jogar o celular no mar quando fossem presos. E tínhamos um combinado que, antes de jogar no mar, dissesse uma palavra. Nada disso aconteceu. Também tinha um protocolo que seria divulgar um vídeo se identificando e avisando que estavam sendo presos. Isso também não temos", disse Marta.
Ela contou também que Miguel mantinha contato a cada dez minutos. Marta explica que os vídeos prometidos já estavam prontos. "Cada um se identificava e informava que estava sendo sequestrado por Israel. Essa era a garantia mínima de visibilidade e proteção", afirmou.
Marta afirma que a família está muito apreensiva porque o nome de Miguel aparece na lista da flotilha como "possivelmente interceptado". "Mas dos 15 brasileiros, 13 aparecem como sequestrados. Dois não aparecem na lista, e não há informações sobre eles", disse.
Como hoje é feriado em Israel, o contato com o país está mais difícil, mas uma comitiva brasileira deve visitar os presos amanhã, quando Marta espera receber alguma notícia sobre o paradeiro de Miguel.
"Ele sabia que ia ser preso, estava totalmente cercado, vira mexe caía a internet. Mas ele estava calmo, disse que os israelenses jogavam canhões de água e gás antes de entrarem nos barcos", afirma.
Em carta divulgada hoje, a família de Miguel pediu que ele fosse reconhecido formalmente como "sequestrado" e que os governos brasileiro e internacionais atuassem "de imediato para esclarecer seu paradeiro".
A incerteza é devastadora. É uma forma de sofrimento que destrói por dentro, que impede a família de respirar, que torna cada minuto uma tortura. O governo brasileiro precisa estar à altura da gravidade deste crime. Não basta lamentar nem negociar nos bastidores. É preciso denunciar, cobrar em instâncias internacionais, exigir clareza e responsabilizar o Estado de Israel pelo ataque à Flotilha e pela prisão de cidadãos brasileiros.
Carta assinada por pai e madrasta de Miguel
Em nota ontem, o Itamaraty afirma que a Embaixada do Brasil em Tel Aviv está em contato permanente com as autoridades israelenses, "de modo a prestar a assistência consular cabível aos nacionais, conforme estabelece a Convenção de Viena sobre Relações Consulares".
No fim da manhã de hoje, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, recebeu parlamentares e representantes da sociedade civil para tratar da detenção dos brasileiros e discutir ações.
