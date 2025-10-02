Assine UOL
Carlos Madeiro

Carlos Madeiro

Reportagem

Cineasta brasileiro que estava na flotilha desapareceu, denuncia família

Carlos Madeiro
Colunista do UOL
Atualizada em
Cineasta brasileiro Miguel Viveiros de Castro
Cineasta brasileiro Miguel Viveiros de Castro Imagem: Reprodução

O cineasta brasileiro Miguel Viveiros de Castro, 49, que estava na Flotilha Global Sumud —uma comissão humanitária que seguia rumo a Gaza— está desaparecido.

Ao todo, 15 brasileiros estavam nas embarcações e teriam sido presos em um bloqueio de tropas de Israel. Miguel, no entanto, não consta na lista. Fontes ligadas ao Itamaraty confirmaram a situação ao UOL, que está tratando com autoridades de Israel para tentar chegar ao paradeiro do cineasta.

A madrasta dele, Marta Viveiros de Castro, afirmou à coluna que ele fez um último contato ontem por volta das 21 horas (horário de Brasília) e depois não deu mais nenhum sinal. A situação já foi informada ao Itamaraty, que está atuando no caso.

"Eles tinham um protocolo de jogar o celular no mar quando fossem presos. E tínhamos um combinado que, antes de jogar no mar, dissesse uma palavra. Nada disso aconteceu. Também tinha um protocolo que seria divulgar um vídeo se identificando e avisando que estavam sendo presos. Isso também não temos", disse Marta.

Ela contou também que Miguel mantinha contato a cada dez minutos. Marta explica que os vídeos prometidos já estavam prontos. "Cada um se identificava e informava que estava sendo sequestrado por Israel. Essa era a garantia mínima de visibilidade e proteção", afirmou.

Marta afirma que a família está muito apreensiva porque o nome de Miguel aparece na lista da flotilha como "possivelmente interceptado". "Mas dos 15 brasileiros, 13 aparecem como sequestrados. Dois não aparecem na lista, e não há informações sobre eles", disse.

Como hoje é feriado em Israel, o contato com o país está mais difícil, mas uma comitiva brasileira deve visitar os presos amanhã, quando Marta espera receber alguma notícia sobre o paradeiro de Miguel.

"Ele sabia que ia ser preso, estava totalmente cercado, vira mexe caía a internet. Mas ele estava calmo, disse que os israelenses jogavam canhões de água e gás antes de entrarem nos barcos", afirma.

Barcos interceptados de flotilha que levava ajuda a Gaza chegam ao porto de Israel
Barcos interceptados de flotilha que levava ajuda a Gaza chegam ao porto de Israel Imagem: Saeed QAQ / AFP
Em carta divulgada hoje, a família de Miguel pediu que ele fosse reconhecido formalmente como "sequestrado" e que os governos brasileiro e internacionais atuassem "de imediato para esclarecer seu paradeiro".

A incerteza é devastadora. É uma forma de sofrimento que destrói por dentro, que impede a família de respirar, que torna cada minuto uma tortura. O governo brasileiro precisa estar à altura da gravidade deste crime. Não basta lamentar nem negociar nos bastidores. É preciso denunciar, cobrar em instâncias internacionais, exigir clareza e responsabilizar o Estado de Israel pelo ataque à Flotilha e pela prisão de cidadãos brasileiros.
Carta assinada por pai e madrasta de Miguel

Em nota ontem, o Itamaraty afirma que a Embaixada do Brasil em Tel Aviv está em contato permanente com as autoridades israelenses, "de modo a prestar a assistência consular cabível aos nacionais, conforme estabelece a Convenção de Viena sobre Relações Consulares".

No fim da manhã de hoje, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, recebeu parlamentares e representantes da sociedade civil para tratar da detenção dos brasileiros e discutir ações.

