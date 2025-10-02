PM-CE nega recurso e manda prender soldado que gravou vídeo lavando viatura

A condenação original foi dada em 26 de março pelo subcomandante da PM-CE, coronel Vandicles Sérgio de Oliveira Júnior, após sindicância.

Mayara recorreu ao comandante da PM, que entendeu que a "permanência disciplinar" seria a pena adequada porque a militar cometeu uma "falta grave".

"A intenção da policial militar não é relevante para a configuração da transgressão disciplinar. O que importa é que ela divulgou fatos e assuntos de natureza militar, no quartel, fardada e utilizando viatura, além de está [sic] em desacordo com as normas institucionais que regulamentam o uso da imagem da Corporação e de seus símbolos", diz a decisão.

Soldado lamenta

Mayara divulgou e lamentou a decisão no seu perfil no Instagram. Ela classificou a punição como injusta, já que, segundo ela, outros policiais fazem vídeos com farda e em prédios da PM.