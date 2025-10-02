PM-CE nega recurso e manda prender soldado que gravou vídeo lavando viatura
O comandante-geral da Polícia Militar do Ceará, coronel Sinval da Silveira Sampaio, negou o último recurso da defesa e determinou o cumprimento da pena de dois dias de prisão da soldado Mayara Kelly Gomes.
Ela foi punida por ter publicado dois vídeos em sua conta do Instagram, em 2023: um lavando uma viatura, e outro ensinando a fazer um torniquete.
A decisão foi publicada no Boletim do Comando-Geral na segunda-feira. A pena será cumprida nos próximos dias, assim que os trâmites de notificação forem obedecidos.
A condenação original foi dada em 26 de março pelo subcomandante da PM-CE, coronel Vandicles Sérgio de Oliveira Júnior, após sindicância.
Mayara recorreu ao comandante da PM, que entendeu que a "permanência disciplinar" seria a pena adequada porque a militar cometeu uma "falta grave".
"A intenção da policial militar não é relevante para a configuração da transgressão disciplinar. O que importa é que ela divulgou fatos e assuntos de natureza militar, no quartel, fardada e utilizando viatura, além de está [sic] em desacordo com as normas institucionais que regulamentam o uso da imagem da Corporação e de seus símbolos", diz a decisão.
Soldado lamenta
Mayara divulgou e lamentou a decisão no seu perfil no Instagram. Ela classificou a punição como injusta, já que, segundo ela, outros policiais fazem vídeos com farda e em prédios da PM.
Eu irei cumprir minha punição de cabeça erguida, mas a partir desse momento eu nunca mais postarei nada sobre minha profissão, não haverá mais foto alguma no meu perfil, vou deixar para quem pode e quem ainda se orgulha da farda que usa, diferente do que alguns acham eu nunca quis milhões de seguidores, pois não ganho dinheiro com isso
Mayara Kelly Gomes, soldado da PM-CE
Mayara entrou na PM-CE em outubro de 2017. A condenação vai para sua ficha funcional, o que pode dificultar eventuais promoções no serviço público —já que é exigida uma "ficha limpa" pelo período mínimo de 12 meses.
Entretanto, a militar disse nas redes sociais que perdeu a vontade de seguir como PM.
"Tinha orgulho de onde eu estava e repassava isso para quem gostava e queria um dia chegar lá. A partir de hoje me dedicarei a estudar para conseguir outro trabalho que eu me sinta valorizada e onde eu possa compartilhar com orgulho aonde eu consegui chegar com esforço e dedicação", disse.
O que diz a PM
O comandante alega na decisão que as publicações de Mayara "transcendem os limites internos da Corporação".
"Quando essas informações chegam de forma inadequada ou sem a devida estrutura, contribui sobremaneira para interpretações equivocadas e comprometem a credibilidade da Corporação", diz.
"A intenção não é proibir a presença dos militares nas redes sociais, mas sim regulamentá-la, assegurando que a utilização da imagem e dos símbolos da corporação seja feita de forma ética e alinhada com os objetivos institucionais. Isso visa evitar conflitos de interesse, monetização indevida ou posicionamentos políticos que possam comprometer a neutralidade da Polícia Militar", afirma Sinval.
Um dos argumentos usados para punir a soldado com prisão foi o fato dela já ter sido punida com uma repreensão, em janeiro de 2024.
A Constituição Federal garante a liberdade de expressão, mas é crucial entender que essa liberdade não é absoluta. Ela encontra limites em outros direitos e princípios constitucionais, como o direito à imagem, à honra, à privacidade e à moralidade administrativa.
Trecho da decisão do coronel Sinval da Silveira Sampaio
Ação para anular
O advogado Francisco José Sabino Sá, que defende Mayara, informou à coluna que levou uma ação à Auditoria Militar do Tribunal de Justiça do Ceará pedindo o cancelamento de punição.
"Reafirmamos respeito à PM-CE e buscaremos coibir os excessos interpretativo e a garantia de direitos constitucionais aos militares", disse o advogado, em nota.
"Sustentamos a inaplicabilidade de norma interna de comunicação a perfis pessoais e a vedação de censura prévia, além da inexistência de dano à imagem institucional. Invocamos a legalidade estrita, exigindo motivação concreta e tipicidade, e contestamos a agravante de reincidência, porém, o comando manteve a prisão administrativa", acrescentou.
Os vídeos
No primeiro vídeo, publicado em 22 de abril de 2023, Mayara aparece lavando uma viatura e dizendo que hoje, na corporação, as mulheres exercem funções que antes eram feitas apenas por homens.
"Mal sabem eles que exercemos inúmeras funções que até anos atrás poderiam ser consideradas apenas coisas para homem. Eu, por exemplo, já trabalhei interno. Hoje estou na rua, sou patrulheira e às vezes motorista, e sempre que se é motorista temos uma função ao final do serviço que é lavar a viatura", diz.
No outro vídeo, em 18 de julho de 2023, ela aparece colocando um torniquete no braço e explica na legenda que "ele é usado para estancamento de hemorragias severas causado por agentes traumáticos, indicado em situações de amputação, lacerações decorrentes de ferimentos por arma brancas, armas de fogo e explosões."
Em depoimento, ela disse que fez os vídeos "com a intenção de motivar outras mulheres que querem trabalhar na polícia".
Também afirmou que a publicação de militares em redes sociais é "prática comum" e que os vídeos não causaram dano à reputação da corporação.
O relatório da sindicância, porém, considerou que "não prospera a tese defensiva de inexistência de prejuízo à imagem institucional".
A Disciplina Militar se manifesta essencialmente na observância rigorosa das prescrições legais e regulamentares. (...) A ofensa aos deveres funcionais vulnera a disciplina militar, constituindo infração administrativa, penal ou civil, isolada ou cumulativamente, sendo o militar do Estado responsável pelos atos que praticar ou pelas decisões que tomar.
Trecho do resultado da sindicância
