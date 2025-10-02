Radical no PT e 'calo' de Ciro e Cid Gomes no Ceará: quem é Luizianne Lins
Filiada histórica ao PT no Ceará, a deputada federal Luizianne Lins é uma das 15 brasileiras que estão na flotilha humanitária interceptada por Israel — as embarcações levariam alimentos e medicamentos a Gaza. Ela tem uma longa trajetória de militância em direitos humanos e também é conhecida pela rixa com a família Gomes — a quem já chamou de "coronéis".
Luizianne integra a ala mais à esquerda do PT, marcada pela forte presença em periferias e defesa de pautas progressistas históricas.
Ela iniciou a carreira política no movimento estudantil, foi eleita vereadora de Fortaleza em 1996 e deputada estadual em 2002. Seu maior salto ocorreu em 2004, quando, considerada azarão, contou com o apoio de Lula e venceu a disputa pela Prefeitura de Fortaleza. Foi reeleita e governou a capital cearense entre 2005 e 2012. Foi eleita três vezes deputada federal pelo Ceará: em 2014, 2018 e 2022
Desavenças em 2012
No último ano de seu mandato como prefeita, apoiou Elmano de Freitas (hoje governador do Ceará) como sucessor, mas Cid Gomes (PSB), então governador, rompeu com o PT ao lançar candidato próprio, minando a aliança da esquerda no estado.
Curiosamente, em 2006 foi a própria Luizianne quem costurou, à revelia da ala mais ideológica do PT, o apoio a Cid, garantindo ao partido a indicação do vice na chapa, Professor Pinheiro. A vitória consolidou a aliança, mas ela se deteriorou nos anos seguintes.
O auge da ruptura veio em 2012. "Àquela altura, a prefeita e o governador já tinham desentendimentos públicos. Mas Fortaleza era uma vitrine importante, e Cid queria influenciar na sucessão. Na eleição, eles já estavam rachados, e Cid indicou Roberto Cláudio", afirma Monalisa Torres, pesquisadora e cientista política.
Elmano e Roberto foram ao segundo turno, mas a disputa dividiu a esquerda e acabou com a vitória de Cláudio. "Foi uma disputa beligerante, e eles não se entenderam mais. "Luizianne sempre esteve contra os Ferreira Gomes desde então", acrescenta Monalisa.
O clima tenso ficou evidente em março de 2013, quando o PT realizou um encontro nacional em Fortaleza. Cid foi convidado e, mesmo ao lado de Lula, foi vaiado e recebido com uma faixa que dizia: "o PT no Ceará não aceita apoiar coronéis", numa indireta aos irmãos Gomes.
Luizianne ainda tentou retornar à prefeitura em 2016 e 2020, mas em ambas as disputas terminou em terceiro lugar, derrotada já no primeiro turno. Os vencedores foram candidatos apoiados pela família Gomes: Roberto Cláudio, reeleito em 2016, e José Sarto, em 2020.
A disputa de 2024
Em 2024, Luizianne queria ser candidata do PT em Fortaleza, mas perdeu internamente para Evandro Leitão, recém-saído do PDT e apadrinhado por Camilo Santana, ex-governador e atual ministro da Educação.
Pouco antes da votação, ela retirou sua candidatura em protesto. Luizianne se disse preterida por um "neopetista" escolhido por Camilo e decidiu não fazer campanha para o colega de partido, ignorando inclusive a convenção que contou com Lula.
No segundo turno, pressionada pela base, aderiu à campanha de Evandro contra o bolsonarista André Fernandes (PL) e participou de atos, inclusive na visita de Lula.
Mesmo assim, não houve aproximação com Camilo. "O PT tem hoje seus quadros mais influentes no nível estadual, que tendem a ser mais pragmáticos. Em Fortaleza há uma ala mais ideológica, do PT histórico: de vestir a bandeira programática da esquerda. Isso torna o diretório estadual [comandado por Camilo] e o diretório municipal [onde está Luizianne] duas instituições autônomas, cada um com seu quadro", explica a pesquisadora Monalisa Torres.
Quem é a deputada
Luizianne Lins nasceu em Fortaleza e é filha de José Sérgio Austregésilo Lins e Luiza Maria de Oliveira Lins. Cresceu no bairro Maraponga, é jornalista formada pela UFC (Universidade Federal do Ceará), professora universitária e doutora em comunicação e semiótica pela PUC-SP. Antes de consolidar a carreira política, foi fiscal de limpeza e urbanização na Emlurb, professora em colégio particular e docente na UFC.
Sua militância começou no movimento estudantil. Foi presidente do Centro Acadêmico de Comunicação Social e do Diretório Central dos Estudantes da UFC, além de vice-presidente regional da UNE nos anos 1990. Entrou na política em 1996.
Na Câmara, consolidou atuação em comissões ligadas a direitos humanos, mulheres e cultura. Presidiu a Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial em 2023 e exerceu diversas vice-lideranças do PT e da Federação Brasil da Esperança. Também foi relatora de projetos voltados à violência contra a mulher e à juventude.
Entre seus projetos, Luizianne priorizou políticas sociais ligadas a gênero, educação e inclusão. Sua militância a levou para a flotilha. O grupo levava alimentos e medicamentos e reunia voluntários de mais de 40 países, incluindo 15 brasileiros. Dois barcos, Alma e Sirius, foram abordados por forças israelenses.
O Itamaraty classificou a ação como "condenável" e afirmou que Israel é responsável pela segurança dos detidos. A deputada confirmou sua presença em postagem nas redes sociais, dizendo que autoridades brasileiras e organismos internacionais foram acionados para garantir a integridade dela e dos voluntários.
Um vídeo publicado no Instagram mostra a última mensagem de Luizianne antes de ser detida. Na gravação feita a bordo da flotilha, a deputada afirma: "Se você está assistindo este vídeo é porque fui sequestrada pelas forças de ocupação israelense e levada contra a minha vontade. Peça ao meu governo para acabar com qualquer relação econômica com Israel e me levar para casa. Pare o genocídio em Gaza".
*Colaborou Maurício Businari.
