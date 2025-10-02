Radical no PT e 'calo' de Ciro e Cid Gomes no Ceará: quem é Luizianne Lins

Mesmo assim, não houve aproximação com Camilo. "O PT tem hoje seus quadros mais influentes no nível estadual, que tendem a ser mais pragmáticos. Em Fortaleza há uma ala mais ideológica, do PT histórico: de vestir a bandeira programática da esquerda. Isso torna o diretório estadual [comandado por Camilo] e o diretório municipal [onde está Luizianne] duas instituições autônomas, cada um com seu quadro", explica a pesquisadora Monalisa Torres.

O presidente Lula (PT) em comício de Evandro Leitão, candidato à Prefeitura de Fortaleza, ao lado do ministro da Educação, Camilo Santana, e do governador Elmano de Freitas (PT) Imagem: Jarbas Oliveira/Divulgação

Quem é a deputada

Luizianne Lins nasceu em Fortaleza e é filha de José Sérgio Austregésilo Lins e Luiza Maria de Oliveira Lins. Cresceu no bairro Maraponga, é jornalista formada pela UFC (Universidade Federal do Ceará), professora universitária e doutora em comunicação e semiótica pela PUC-SP. Antes de consolidar a carreira política, foi fiscal de limpeza e urbanização na Emlurb, professora em colégio particular e docente na UFC.



Sua militância começou no movimento estudantil. Foi presidente do Centro Acadêmico de Comunicação Social e do Diretório Central dos Estudantes da UFC, além de vice-presidente regional da UNE nos anos 1990. Entrou na política em 1996.

Na Câmara, consolidou atuação em comissões ligadas a direitos humanos, mulheres e cultura. Presidiu a Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial em 2023 e exerceu diversas vice-lideranças do PT e da Federação Brasil da Esperança. Também foi relatora de projetos voltados à violência contra a mulher e à juventude.



Entre seus projetos, Luizianne priorizou políticas sociais ligadas a gênero, educação e inclusão. Sua militância a levou para a flotilha. O grupo levava alimentos e medicamentos e reunia voluntários de mais de 40 países, incluindo 15 brasileiros. Dois barcos, Alma e Sirius, foram abordados por forças israelenses.



O Itamaraty classificou a ação como "condenável" e afirmou que Israel é responsável pela segurança dos detidos. A deputada confirmou sua presença em postagem nas redes sociais, dizendo que autoridades brasileiras e organismos internacionais foram acionados para garantir a integridade dela e dos voluntários.



Um vídeo publicado no Instagram mostra a última mensagem de Luizianne antes de ser detida. Na gravação feita a bordo da flotilha, a deputada afirma: "Se você está assistindo este vídeo é porque fui sequestrada pelas forças de ocupação israelense e levada contra a minha vontade. Peça ao meu governo para acabar com qualquer relação econômica com Israel e me levar para casa. Pare o genocídio em Gaza".

*Colaborou Maurício Businari.