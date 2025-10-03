Detida por Israel, deputada do PT está incomunicável há 40 h, diz gabinete
A assessoria da deputada federal Luizianne Lins (PT-CE) afirmou, nesta manhã, que ela e os 14 brasileiros detidos pelo governo de Israel nas embarcações da "Flotilha Global Sumud" não fazem contato há mais de 40 horas.
"A parlamentar permanece incomunicável, desde a abordagem ilegal feita pela Marinha de Israel em águas internacionais, durante a iniciativa humanitária que levava alimentos, medicamentos e próteses ao povo palestino", diz o comunicado do gabinete.
A nota afirma ainda que eles devem receber hoje visitas consulares da Embaixada do Brasil, mas o horário não foi informado.
Segundo o texto, as pessoas detidas, incluindo a delegação brasileira, foram transferidas para o centro de detenção de Ketziot, a cerca de 30 quilômetros do Egito, onde o serviço consular do Brasil realiza as visitas para verificar as condições de integridade física e segurança das pessoas.
"Os advogados da missão humanitária também estão dando assistência jurídica aos cidadãos e cidadãs brasileiros", diz o texto.
Em nota, o Itamaraty afirmou que a Embaixada do Brasil em Tel Aviv está em contato permanente com as autoridades israelenses, "de modo a prestar a assistência consular cabível aos nacionais, conforme estabelece a Convenção de Viena sobre Relações Consulares".
"O governo brasileiro deplora a ação militar do governo de Israel, que viola direitos e põe em risco a integridade física de manifestantes em ação pacífica. No contexto dessa operação militar condenável, passa a ser de responsabilidade de Israel a segurança das pessoas detidas", diz o texto.
