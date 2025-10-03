Detida por Israel, deputada do PT está incomunicável há 40 h, diz gabinete

A assessoria da deputada federal Luizianne Lins (PT-CE) afirmou, nesta manhã, que ela e os 14 brasileiros detidos pelo governo de Israel nas embarcações da "Flotilha Global Sumud" não fazem contato há mais de 40 horas.

"A parlamentar permanece incomunicável, desde a abordagem ilegal feita pela Marinha de Israel em águas internacionais, durante a iniciativa humanitária que levava alimentos, medicamentos e próteses ao povo palestino", diz o comunicado do gabinete.

A nota afirma ainda que eles devem receber hoje visitas consulares da Embaixada do Brasil, mas o horário não foi informado.