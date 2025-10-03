Israel negou água e comida a presos da flotilha, diz gabinete de deputada

O gabinete da deputada Luizianne Lins (PT-CE) afirmou que, após quase 48 horas sem informações, a parlamentar detida por estar em uma embarcação da flotilha em direção a Gaza recebeu hoje à tarde a visita de diplomatas da Embaixada do Brasil e de outros países em Israel.

"Apesar de estarem todos e todas em condições gerais de saúde estáveis, segundo os relatos, no primeiro dia em que foram sequestrados, interrogados e presos, o governo de Israel não lhes ofereceu comida e água", diz a nota. O Itamaraty ainda não se pronunciou sobre a visita.

O texto afirma que foram "mais de oito horas de procedimentos relacionados à detenção de cidadãs e cidadãos brasileiros". "A diplomacia brasileira fez dois encontros com a delegação brasileira, um com as mulheres, incluindo Luizianne, e outro com todos os homens". Não foram autorizadas fotografias no local.