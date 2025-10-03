Israel negou água e comida a presos da flotilha, diz gabinete de deputada
O gabinete da deputada Luizianne Lins (PT-CE) afirmou que, após quase 48 horas sem informações, a parlamentar detida por estar em uma embarcação da flotilha em direção a Gaza recebeu hoje à tarde a visita de diplomatas da Embaixada do Brasil e de outros países em Israel.
"Apesar de estarem todos e todas em condições gerais de saúde estáveis, segundo os relatos, no primeiro dia em que foram sequestrados, interrogados e presos, o governo de Israel não lhes ofereceu comida e água", diz a nota. O Itamaraty ainda não se pronunciou sobre a visita.
O texto afirma que foram "mais de oito horas de procedimentos relacionados à detenção de cidadãs e cidadãos brasileiros". "A diplomacia brasileira fez dois encontros com a delegação brasileira, um com as mulheres, incluindo Luizianne, e outro com todos os homens". Não foram autorizadas fotografias no local.
Luizianne também recebeu assistência do Centro Jurídico para os Direitos das Minorias Árabes em Israel, administrado por árabes palestinos em Israel.
Alguns dos integrantes da flotilha, segundo a organização da missão humanitária, "começaram a fazer greve de fome para pressionar o governo israelense a dar fim ao massacre do povo palestino de Gaza, que sofre com as explosões, com ferimentos, doenças, fome e sede, em especial crianças".
As embarcações foram interceptadas pela Marinha israelense em águas internacionais entre quarta-feira e ontem.
Segundo relatos das pessoas detidas, os militares israelenses fizeram uma "abordagem ostensiva e utilizaram armamento pesado, inclusive no veleiro onde estava a deputada Luizianne, o Grande Blu".
"Não houve resistência por parte dos cerca de 500 integrantes da missão, vindos de mais de 40 países. A missão tinha caráter e objetivos totalmente pacíficos. O traslado até a prisão estendeu-se por toda a noite do 1º para o dia 2", informou a nota.
