Prefeito faz ensaio '50 tons de cinza' de cueca: 'Política está mais jovem'
O prefeito da pequena Canhoba (SE), Chrystophe Divino (União), decidiu fazer e publicar ontem em suas redes sociais um ensaio fotográfico inspirado na obra "50 tons de cinza". Nas fotos, tiradas para comemorar seus 40 anos, ele posa de paletó, roupa casual e apenas de cueca.
A publicação, claro, viralizou e virou assunto na cidade de 4.000 habitantes, assim como rendeu mais de 300 comentários na sua postagem no Instagram.
No texto que acompanha as 11 fotos, ele diz que "completar 40 anos de vida é um marco significativo que simboliza uma jornada de quatro décadas de experiências, aprendizados e crescimento pessoal".
É um momento para refletir sobre os sucessos e desafios superados e para olhar para o futuro com renovada esperança e determinação. Aos 40 anos, a vida oferece uma perspectiva mais madura e sábia, permitindo que se aproveitem as oportunidades e se construam novos sonhos.
Chrystophe está em seu segundo mandato de prefeito: foi reeleito no ano passado com 76,51% dos votos válidos.
Após a postagem viralizar, ele gravou um vídeo se dizendo surpreso com a repercussão, mas feliz por ter começado "uma discussão".
"A gente vê uma parcela da população que hoje entende o quanto a política evoluiu, o quanto a política está mais jovem, o quanto a política cresceu", disse. "O resultado da política a gente faz lá dentro do nosso município, que é o que a gente mostra para a nossa população; não é o citado da nossa vida particular".
Ele ainda diz que respeita os "conservadores que entendem que políticos são aqueles mais fechados, que não são dinâmicos, que têm que estar o tempo todo de terno, enfim".
Eu continuarei seguindo a minha linha de raciocínio, acreditando que estou no caminho certo, porque o meu povo de Canhoba vem reconhecendo isso através das urnas, me reelegendo. Fica aqui todos o meu carinho, o meu respeito, minha admiração.
Chrystophe Divino
