Prefeito faz ensaio '50 tons de cinza' de cueca: 'Política está mais jovem'

É um momento para refletir sobre os sucessos e desafios superados e para olhar para o futuro com renovada esperança e determinação. Aos 40 anos, a vida oferece uma perspectiva mais madura e sábia, permitindo que se aproveitem as oportunidades e se construam novos sonhos.

Chrystophe está em seu segundo mandato de prefeito: foi reeleito no ano passado com 76,51% dos votos válidos.

Após a postagem viralizar, ele gravou um vídeo se dizendo surpreso com a repercussão, mas feliz por ter começado "uma discussão".

"A gente vê uma parcela da população que hoje entende o quanto a política evoluiu, o quanto a política está mais jovem, o quanto a política cresceu", disse. "O resultado da política a gente faz lá dentro do nosso município, que é o que a gente mostra para a nossa população; não é o citado da nossa vida particular".

Ele ainda diz que respeita os "conservadores que entendem que políticos são aqueles mais fechados, que não são dinâmicos, que têm que estar o tempo todo de terno, enfim".