Dívidas, bens bloqueados e perda da Globo: entenda a derrocada de Collor

Mas o plano só foi homologado pela Justiça no último dia 18, após reclamações de credores de possível crime falimentar, com a suspeita de "compra de votos" por parte da OAM e retirada de "mútuos" (empréstimos) em período vetado. O Ministério Público de Alagoas determinou investigação policial, que ainda está em curso.

A recuperação ajuda apenas em parte dos débitos: o grupo tem inscrito em dívida ativa da União R$ 32 milhões, segundo consulta feita na última sexta no portal de devedores da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Desse total, R$ 23,7 milhões são da TV Gazeta, ex-afiliada da Globo.

Há ainda débitos que estão sendo pagos à União de forma parcelada, conforme acordo firmado em 30 de dezembro de 2022. Na ocasião, a OAM fez um acerto para pagar tudo, com exceção de uma dívida com o FGTS, que seria alvo de um novo acordo —que ainda não foi fechado.

Por causa dessa demora em acertar com o Fisco, comerciais inseridos na TV Gazeta foram bloqueados a pedido da União. A PGFN (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional) alega que a OAM tem uma dívida de FGTS com a União e não cumpriu a obrigação acertada em acordo de 2022 para depurar pagamentos já feitos e informar ao governo federal.

Cobrança chega à família

Antes mesmo do plano, ex-funcionários da OAM haviam entrado na Justiça do Trabalho para cobrar valores não pagos, o que tem gerado decisões de despersonalização da pessoa jurídica, ou seja: o direito do credor cobrar a dívida diretamente dos sócios da empresa.