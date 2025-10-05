Bolsa Família tem orçamento no limite e deixa 750 mil em fila de espera

Junho: 20.499.027

20.499.027 Julho: 19.643.895 (-855.132)

19.643.895 (-855.132) Agosto : 19.192.507 (-451.388)

: 19.192.507 (-451.388) Setembro: 19.070.938 (-121.569)

Ao mesmo tempo em que retirou famílias, o programa não incluiu aquelas que procuraram o governo alegando necessidade, que foram pré-selecionadas e que deveriam começar a receber o pagamento mensal.

Em setembro havia 848 mil famílias pré-habilitadas, mas apenas 97 mil (11,4%) foram inseridas no programa. Em agosto, o cenário foi parecido: 823 mil pré-habilitadas e 114 mil passaram a receber a bolsa (13,8%).

O UOL procurou o MDS (Ministério do Desenvolvimentos Social e Combate à Fome) para que explicasse o porquê do aumento da fila de espera. Em nota, a pasta disse que não há prazo fixo para inclusão dessas famílias e explicou que "os fluxos de entrada e saída de famílias ocorrem mensalmente e estão vinculados também ao orçamento do programa".