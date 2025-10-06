Collor repassa TV à esposa e recorre ao STF para retomar acordo com a Globo

A nova composição também trouxe uma mudança: a retirada do nome de seu irmão Pedro Collor, falecido em 1994, da sociedade. A manutenção do nome dele era questionada por herdeiros, que alegaram um acordo para abrir mão da parte que lhes caberiam nas empresas. Por causa da não retirada, o espólio de Pedro também foi acionado para pagar dívidas do grupo de comunicação.

Pedro Collor discurso na inauguração da TV Gazeta em 1972 Imagem: Portal História de Alagoas

Por que sair

Como revelou a coluna na quarta-feira passada, a saída de Collor do quadro societário da empresa foi autorizada pelo juiz na recuperação judicial —condição que as empresas da família estão desde 2019.

A decisão é consequência da notificação do Ministério das Comunicações para excluir Collor e Luís Amorim (ex-diretor-executivo), devido às suas condenações no STF, em maio de 2023, pelo crime de lavagem de dinheiro. No lugar de Amorim, Collor indicou o seu filho, Fernando James, para assumir a direção-executiva.

Segundo a lei da radiodifusão, manter um sócio ou um gestor condenados por esse crime é uma infração grave à legislação de radiodifusão, que leva à perda da concessão da emissora. Por isso, o ministério abriu processo contra a Gazeta. No último dia 15 de setembro, notificou a a emissora para que fizesse as mudanças em 90 dias.