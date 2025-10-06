Assine UOL
Carlos Madeiro

Carlos Madeiro

Reportagem

Collor repassa TV à esposa e recorre ao STF para retomar acordo com a Globo

Fernando Collor e a esposa Caroline
Fernando Collor e a esposa Caroline Imagem: Reprodução/Instagram

A TV Gazeta pediu ao novo presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Edson Fachin, que reverta a decisão do ex-chefe da corte, Luís Roberto Barroso, que suspendeu no último dia 26 o contrato de afiliação da emissora da família Collor com a Rede Globo.

No pedido entregue na noite da sexta-feira, a empresa afirma que o fato relevante para reconsiderar a decisão é que Collor deixou de ser sócio da empresa, atendendo assim a uma determinação do Ministério das Comunicações.

Collor informa que passou sua parte na empresa para a esposa Caroline Serejo, que se torna agora sócia-majoritária em vida. Seguem ainda na sociedade os irmãos Leda, Ana Luíza e Leopoldo, todos mortos. No caso de Leda e Leopoldo, a coluna apurou que eles venderam suas partes ainda em vida ao irmão Fernando. Já Ana Luiza deixou as suas cotas para Collor.

A nova composição também trouxe uma mudança: a retirada do nome de seu irmão Pedro Collor, falecido em 1994, da sociedade. A manutenção do nome dele era questionada por herdeiros, que alegaram um acordo para abrir mão da parte que lhes caberiam nas empresas. Por causa da não retirada, o espólio de Pedro também foi acionado para pagar dívidas do grupo de comunicação.

Pedro Collor discurso na inauguração da TV Gazeta em 1972
Pedro Collor discurso na inauguração da TV Gazeta em 1972 Imagem: Portal História de Alagoas

Por que sair

Como revelou a coluna na quarta-feira passada, a saída de Collor do quadro societário da empresa foi autorizada pelo juiz na recuperação judicial —condição que as empresas da família estão desde 2019.

A decisão é consequência da notificação do Ministério das Comunicações para excluir Collor e Luís Amorim (ex-diretor-executivo), devido às suas condenações no STF, em maio de 2023, pelo crime de lavagem de dinheiro. No lugar de Amorim, Collor indicou o seu filho, Fernando James, para assumir a direção-executiva.

Segundo a lei da radiodifusão, manter um sócio ou um gestor condenados por esse crime é uma infração grave à legislação de radiodifusão, que leva à perda da concessão da emissora. Por isso, o ministério abriu processo contra a Gazeta. No último dia 15 de setembro, notificou a a emissora para que fizesse as mudanças em 90 dias.

Apesar de tentar reverter a afiliação com a Globo, a Gazeta já tem um acordo encaminhando para retransmitir a Band em Alagoas. Já a Globo está passando sua programação no estado em sua nova afiliada, a TV Asa Branca.

Sede da TV Gazeta em Maceió
Sede da TV Gazeta em Maceió Imagem: Carlos Madeiro/UOL

O que alega a Gazeta

Na petição, a TV Gazeta informou que as medidas para a adequação de sua estrutura societária já foram realizadas, o que demonstraria "boa-fé e compromisso com as exigências administrativas". No recurso, a Gazeta contesta o argumento de "grave lesão à ordem e à economia públicas". A emissora alega que a medida de renovação forçada de contrato, imposta pelo juiz da recuperação judicial em Alagoas, é "excepcionalíssima".

"[A decisão de Barroso] não protege o interesse público, mas sim um interesse exclusivamente privado da Globo, que decidiu encerrar a afiliação de 50 anos sem apresentar qualquer justificativa técnica, financeira ou jurídica relevante", diz.

Para a Gazeta, a recusa da Globo em renovar o contrato se caracterizou por "abuso de direito". Diz que a justificativa limitada ao "direito de escolher com quem se associar" ignora os impactos destrutivos sobre a empresa em recuperação. A TV Gazeta reforça que a intervenção judicial foi excepcional, proporcional e temporária, não impondo uma continuidade perpétua do vínculo.

A TV Gazeta argumenta que a manutenção do contrato, determinada anteriormente pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça), é essencial para a sobrevivência da empresa em recuperação judicial.

Segundo dados apresentados na ação, a Globo representa 100% do faturamento da TV Gazeta e 72,4% do faturamento global da OAM. "A recusa imotivada à renovação configura risco à atividade empresarial da parte vulnerável em recuperação judicial, colocando em xeque sua função social e a subsistência de centenas de empregados, fornecedores e credores".

O que disse Barroso

Barroso proferiu a decisão contra a TV de Collor no último dia útil de sua gestão (26 de setembro) à frente da corte. Ele argumentou que forçar uma emissora a renovar contrato "trouxe grave insegurança jurídica no setor de radiodifusão".

"No caso concreto, há uma circunstância adicional a considerar. O Plenário do STF condenou Fernando Collor de Mello, ex-presidente da República e sócio do grupo controlador da TV Gazeta, pela prática dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro; e Luiz Duarte Amorim, executivo da TV Gazeta, pela prática do crime de lavagem de dinheiro".

"Em diversas passagens, o acórdão condenatório registra que a estrutura empresarial da TV Gazeta foi usada para o recebimento de vantagens ilícitas e a ocultação de sua origem", completa.

Identifico grave lesão à ordem e à economia públicas que justifica o deferimento da providência pleiteada. Em juízo de cognição sumária sobre as teses jurídicas em discussão, próprio das medidas de contracautela, entendo que a ordem de renovação compulsória de contrato de afiliação não é um meio constitucionalmente legítimo para preservar a empresa. O entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça parece esvaziar o núcleo essencial do princípio da livre iniciativa, valor fundamental da República Federativa do Brasil.
Luís Roberto Barroso

