Deputada cita violência psicológica e falta de remédios em prisão em Israel
O gabinete da deputada federal Luizianne Lins (PT-CE) afirmou hoje que os presos brasileiros que estavam em uma flotilha rumo a Gaza denunciaram "condições degradantes, uso de violência psicológica e falta de tratamento médico adequado". As afirmações foram feitas durante a visita consular do governo brasileiro à prisão de Ketziot, no deserto de Negev, em Israel.
Segundo a nota, Luizianne só recebeu medicamentos após pressão diplomática. Eles também relataram que as audiências judiciais foram realizadas sem representação legal.
Os advogados responsáveis pelo acompanhamento jurídico dos detidos afirmam que há ordem de deportação para todos os participantes da flotilha, e nada impede a partida imediata de todos os brasileiros e brasileiras detidos em Israel.
"Nos últimos dias, houve deportações de grupos de participantes da ação humanitária. Até o momento foram deportados cerca de 300", diz o texto.
Entre as pessoas deportadas está a ativista Greta Thunberg. "É uma vergonha que esta missão tenha que existir", disse o comunicado sobre a Flotilha Global Sumud.
"Seguimos exigindo a libertação imediata da deputada federal Luizianne Lins e de todos os brasileiros e brasileiras detidos ilegalmente. Agradecemos cada gesto de apoio e fazemos o apelo para intensificarmos a mobilização e ampliarmos a pressão pública por liberdade e justiça", finaliza a nota da deputada.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.