Deputada cita violência psicológica e falta de remédios em prisão em Israel

O gabinete da deputada federal Luizianne Lins (PT-CE) afirmou hoje que os presos brasileiros que estavam em uma flotilha rumo a Gaza denunciaram "condições degradantes, uso de violência psicológica e falta de tratamento médico adequado". As afirmações foram feitas durante a visita consular do governo brasileiro à prisão de Ketziot, no deserto de Negev, em Israel.

Segundo a nota, Luizianne só recebeu medicamentos após pressão diplomática. Eles também relataram que as audiências judiciais foram realizadas sem representação legal.

Os advogados responsáveis pelo acompanhamento jurídico dos detidos afirmam que há ordem de deportação para todos os participantes da flotilha, e nada impede a partida imediata de todos os brasileiros e brasileiras detidos em Israel.