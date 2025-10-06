Assine UOL
Carlos Madeiro

Carlos Madeiro

Palco de rebelião sangrenta, Pedrinhas (MA) ganha 1ª faculdade em presídio

Aula dada dentro do presídio de Pedrinhas (MA)
Aula dada dentro do presídio de Pedrinhas (MA) Imagem: Divulgação

Mulheres detidas no Complexo Penitenciário São Luís (conhecido como Pedrinhas) estão tendo a oportunidade inédita no país de estudarem em um curso superior montado dentro de um presídio. A faculdade está na Unidade Prisional de Ressocialização Feminina pela Uema (Universidade Estadual do Maranhão) e as aulas começaram no último dia 18 de agosto.

O curso ofertado é o de serviço social e tem duas turmas. Uma delas com 35 detentas, com aulas dentro do presídio. A outra tem aulas fora do presídio, no prédio de história da Uema, reúne mais de 25 alunos, entre homens e mulheres egressos do sistema prisional. Todos recebem uma bolsa mensal de R$ 700. As aulas são presenciais e ocorrem de segunda a sexta-feira. O curso dura quatro anos. A Uema banca 10% dos custos e o governo estadual, os outros 90%.

Eva Suely, aluna que estuda em Pedrinhas (MA)
Eva Suely, aluna que estuda em Pedrinhas (MA) Imagem: Divulgação

Eva Suely é aluna do curso de serviço social, diz que pode participar é "muito gratificante". "Sempre foi um dos objetivos que eu queria alcançar, mas por oportunidade, circunstâncias diversas, não se realizou. Hoje nós temos acesso a conteúdos científicos".

Quero agradecer às professoras, a Uema, ao governo por ter nos proporcionado essa oportunidade porque, no local que nós nos encontramos, parecia uma coisa quase impossível. E não falo só por mim, mas pelas minhas colegas aqui.
Eva Suely

Projeto levou dois anos para sair do papel

As idealizadoras do projeto são as professoras Mônica Piccolo, pró-reitora de graduação; e a antropóloga Karina Biondi, professora da Uema. "Foram dois anos de intensa dedicação", diz Mônica, que é historiadora e coordena o Programa de Formação Superior para Pessoas Privadas de Liberdade.

"O projeto foi inicialmente tramitado e aprovado na universidade e só depois buscamos recursos para seu financiamento", diz a pró-reitora.

Ela explica que foram criadas duas turmas separadas porque, em regra, as penas das mulheres são mais curtas, o que poderia gerar evasão. "Isso permite que elas, mesmo quando progridam para regimes semiaberto ou aberto, possam continuar seus estudos na turma externa", diz.

O curso começou com duas disciplinas ministradas pelas duas idealizadoras: "Formação Social e Histórica do Brasil" e "Leitura e Produção Textual". As professoras se revezam durante as aulas: enquanto uma dá aula no presídio, outra dá no curso externo.

Mônica diz que o fato de ter uma turma da faculdade dentro de um presídio internacionalmente conhecido por decapitações de presos em 2014 não intimidou professores. "A procura deles é grande", afirma.

9.jan.2014 - Preso de Pedrinhas, em São Luís, no Maranhão, é levado para receber atendimento médico depois de ter sido ferido durante uma briga entre gangues rivais
9.jan.2014 - Preso de Pedrinhas, em São Luís, no Maranhão, é levado para receber atendimento médico depois de ter sido ferido durante uma briga entre gangues rivais Imagem: Douglas Cunha/Reuters

Reconhecendo o caráter inovador do programa, que é inédito no país, os professores têm manifestado interesse em ensinar. Estamos conduzindo um processo seletivo criterioso, pois é fundamental que os docentes demonstrem, além do conhecimento do conteúdo, sensibilidade para o projeto e para o público-alvo, que possui características singulares.
Mônica Piccolo

Já no caso da turma externa, os alunos participaram da semana de calouros em conjunto com os estudantes de história e serviço social. "Ocorreu sem qualquer constrangimento, questionamento ou rejeição", garante Mônica.

A escolha do prédio do curso de História se deu justamente pela maior sensibilidade social que os alunos das áreas de humanidades, em especial os de História, costumam apresentar. A integração entre os alunos têm ocorrido de forma natural, como em qualquer outro curso oferecido no prédio.
Mônica Piccolo

