Palco de rebelião sangrenta, Pedrinhas (MA) ganha 1ª faculdade em presídio

Mulheres detidas no Complexo Penitenciário São Luís (conhecido como Pedrinhas) estão tendo a oportunidade inédita no país de estudarem em um curso superior montado dentro de um presídio. A faculdade está na Unidade Prisional de Ressocialização Feminina pela Uema (Universidade Estadual do Maranhão) e as aulas começaram no último dia 18 de agosto.

O curso ofertado é o de serviço social e tem duas turmas. Uma delas com 35 detentas, com aulas dentro do presídio. A outra tem aulas fora do presídio, no prédio de história da Uema, reúne mais de 25 alunos, entre homens e mulheres egressos do sistema prisional. Todos recebem uma bolsa mensal de R$ 700. As aulas são presenciais e ocorrem de segunda a sexta-feira. O curso dura quatro anos. A Uema banca 10% dos custos e o governo estadual, os outros 90%.

Eva Suely, aluna que estuda em Pedrinhas (MA) Imagem: Divulgação

Eva Suely é aluna do curso de serviço social, diz que pode participar é "muito gratificante". "Sempre foi um dos objetivos que eu queria alcançar, mas por oportunidade, circunstâncias diversas, não se realizou. Hoje nós temos acesso a conteúdos científicos".