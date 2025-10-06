Palco de rebelião sangrenta, Pedrinhas (MA) ganha 1ª faculdade em presídio
Mulheres detidas no Complexo Penitenciário São Luís (conhecido como Pedrinhas) estão tendo a oportunidade inédita no país de estudarem em um curso superior montado dentro de um presídio. A faculdade está na Unidade Prisional de Ressocialização Feminina pela Uema (Universidade Estadual do Maranhão) e as aulas começaram no último dia 18 de agosto.
O curso ofertado é o de serviço social e tem duas turmas. Uma delas com 35 detentas, com aulas dentro do presídio. A outra tem aulas fora do presídio, no prédio de história da Uema, reúne mais de 25 alunos, entre homens e mulheres egressos do sistema prisional. Todos recebem uma bolsa mensal de R$ 700. As aulas são presenciais e ocorrem de segunda a sexta-feira. O curso dura quatro anos. A Uema banca 10% dos custos e o governo estadual, os outros 90%.
Eva Suely é aluna do curso de serviço social, diz que pode participar é "muito gratificante". "Sempre foi um dos objetivos que eu queria alcançar, mas por oportunidade, circunstâncias diversas, não se realizou. Hoje nós temos acesso a conteúdos científicos".
Quero agradecer às professoras, a Uema, ao governo por ter nos proporcionado essa oportunidade porque, no local que nós nos encontramos, parecia uma coisa quase impossível. E não falo só por mim, mas pelas minhas colegas aqui.
Eva Suely
Projeto levou dois anos para sair do papel
As idealizadoras do projeto são as professoras Mônica Piccolo, pró-reitora de graduação; e a antropóloga Karina Biondi, professora da Uema. "Foram dois anos de intensa dedicação", diz Mônica, que é historiadora e coordena o Programa de Formação Superior para Pessoas Privadas de Liberdade.
"O projeto foi inicialmente tramitado e aprovado na universidade e só depois buscamos recursos para seu financiamento", diz a pró-reitora.
Ela explica que foram criadas duas turmas separadas porque, em regra, as penas das mulheres são mais curtas, o que poderia gerar evasão. "Isso permite que elas, mesmo quando progridam para regimes semiaberto ou aberto, possam continuar seus estudos na turma externa", diz.
O curso começou com duas disciplinas ministradas pelas duas idealizadoras: "Formação Social e Histórica do Brasil" e "Leitura e Produção Textual". As professoras se revezam durante as aulas: enquanto uma dá aula no presídio, outra dá no curso externo.
Mônica diz que o fato de ter uma turma da faculdade dentro de um presídio internacionalmente conhecido por decapitações de presos em 2014 não intimidou professores. "A procura deles é grande", afirma.
Reconhecendo o caráter inovador do programa, que é inédito no país, os professores têm manifestado interesse em ensinar. Estamos conduzindo um processo seletivo criterioso, pois é fundamental que os docentes demonstrem, além do conhecimento do conteúdo, sensibilidade para o projeto e para o público-alvo, que possui características singulares.
Mônica Piccolo
Já no caso da turma externa, os alunos participaram da semana de calouros em conjunto com os estudantes de história e serviço social. "Ocorreu sem qualquer constrangimento, questionamento ou rejeição", garante Mônica.
A escolha do prédio do curso de História se deu justamente pela maior sensibilidade social que os alunos das áreas de humanidades, em especial os de História, costumam apresentar. A integração entre os alunos têm ocorrido de forma natural, como em qualquer outro curso oferecido no prédio.
Mônica Piccolo
