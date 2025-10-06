Transição energética ocorre às custas da saúde do sertanejo, diz procurador

Os benefícios não chegaram para eles, e não temos uma partilha justa. Existe uma grande propaganda de que vai se fazer a transição energética ser justa, só que os governos não contribuem para esse cenário, são omissos. Por exemplo: Os governos federal e estaduais até hoje não regulamentaram sequer a distância das torres eólicas para as casas. Nós temos torres hoje ao lado de escolas, nos quintais das pessoas, mesmo com estudos muito sérios que mostram várias doenças nessa população.

Qual o perfil dessas comunidades buscadas pelas empresa?

Muitas dessas comunidades são tradicionais sertanejas, estruturas familiares que vivem há séculos nessa região. Eles entram em um processo de negociação com grandes empresas, mas você não tem nenhuma simetria nessa negociação. Falamos de pessoas que muitas vezes não sabem ler, não têm conhecimento técnico, econômico ou jurídico do processo. E mesmo assim há contratos sendo negociados, e são contratos absurdos! Por exemplo: Em Serra do Mel (RN), por exemplo, eles foram obrigados a contratar advogados que as empresas indicaram. Aqui na Paraíba há contratos com cláusula que os moradores abriram mão de indenização por problemas de saúde. Ou seja, as empresas já sabiam que as pessoas iam adoecer e já anteciparam a cláusula.

E, do ponto de vista financeiro, são ainda mais absurdos: as famílias estão ficando com percentuais muito baixos quando recebem torres em seus terrenos, em regra 1% dos lucros. E quando não tem torre, a família não fica com nada, mesmo que a torre esteja perto da sua casa e afete seu trabalho. Ou seja, eles não têm nenhuma reparação.

E o pior: a energia instalada nessas regiões é monofásica, que não consegue ligar um um aparelho de irrigação; é uma energia caríssima. Então eles estão fornecendo terras para essa transição, mas a energia não chega na comunidade, ou chega ruim e cara.