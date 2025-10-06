Transição energética ocorre às custas da saúde do sertanejo, diz procurador
A pouco mais de um mês da COP30 no Brasil, o procurador da República José Godoy faz um alerta sobre o custo que os sertanejos estão pagando da chamada transição energética —termo, inclusive, que ele questiona. "A verdade é que ela tem gerado lucro para as empresas, mas vem gerando danos socioambientais graves para as comunidades".
O Nordeste concentra hoje 93% da produção da energia eólica do país, e Godoy tem sido uma voz de alerta dentro do MPF (MInistério Público Federal). Ele cita que esse avanço expulsou comunidades de seus territórios ou estão as adoecendo por conta da proximidade com as torres, enquanto os governos seguem omissos.
Godoy atua na Paraíba, onde já há diversos empreendimentos instalados de energia eólica e solar. Mas os impactos não estão restritos ao estado e tomam todo o semiárido. Ele alega que os negócios, fechados com contratos sigilosos diretamente com sertanejos, estão dando valores irrisórios —em média 1% do faturamento pelo uso da área— sem compensação social ou ambiental.
Por que o senhor entende que não existe justiça na chamada transição energética?
A verdade é que ela tem gerado lucro para as empresas, mas vem gerando danos socioambientais graves para as comunidades. A gente vê inclusive um processo de desterritorialização. Comunidades estão perdendo seus territórios, além do adoecimento das pessoas gerado pelas instalações dos empreendimentos, especialmente os eólicos. Então as pessoas perdem áreas de plantio, perdem seu modo de ser e viver —já que estão sendo obrigados a saírem dos locais onde vivem. Muitos vão para cidades que não têm estrutura para recebê-los.
Nós não temos uma transição, temos uma expansão, porque os processos de energia que liberam CO2 na atmosfera não estão em redução ou eliminação. Não há no país uma perspectiva de que você vá parar com a produção do combustível sujo.
O que ocorre na prática nas comunidades que recebem esses empreendimentos?
Os benefícios não chegaram para eles, e não temos uma partilha justa. Existe uma grande propaganda de que vai se fazer a transição energética ser justa, só que os governos não contribuem para esse cenário, são omissos. Por exemplo: Os governos federal e estaduais até hoje não regulamentaram sequer a distância das torres eólicas para as casas. Nós temos torres hoje ao lado de escolas, nos quintais das pessoas, mesmo com estudos muito sérios que mostram várias doenças nessa população.
Qual o perfil dessas comunidades buscadas pelas empresa?
Muitas dessas comunidades são tradicionais sertanejas, estruturas familiares que vivem há séculos nessa região. Eles entram em um processo de negociação com grandes empresas, mas você não tem nenhuma simetria nessa negociação. Falamos de pessoas que muitas vezes não sabem ler, não têm conhecimento técnico, econômico ou jurídico do processo. E mesmo assim há contratos sendo negociados, e são contratos absurdos! Por exemplo: Em Serra do Mel (RN), por exemplo, eles foram obrigados a contratar advogados que as empresas indicaram. Aqui na Paraíba há contratos com cláusula que os moradores abriram mão de indenização por problemas de saúde. Ou seja, as empresas já sabiam que as pessoas iam adoecer e já anteciparam a cláusula.
E, do ponto de vista financeiro, são ainda mais absurdos: as famílias estão ficando com percentuais muito baixos quando recebem torres em seus terrenos, em regra 1% dos lucros. E quando não tem torre, a família não fica com nada, mesmo que a torre esteja perto da sua casa e afete seu trabalho. Ou seja, eles não têm nenhuma reparação.
E o pior: a energia instalada nessas regiões é monofásica, que não consegue ligar um um aparelho de irrigação; é uma energia caríssima. Então eles estão fornecendo terras para essa transição, mas a energia não chega na comunidade, ou chega ruim e cara.
Essas negociações contam com algum apoio de órgão público, ou são eles por eles mesmos?
As empresas atuam de uma forma assediosa: são advogados de todo o país que vivem muito tempo nas comunidades, insistindo para que assinem contratos feitos por eles, e depois de assinados dizerem que não podem mostrar para ninguém. Fica um processo sigiloso. É uma estratégia bastante antiética porque eles fazem negócios com famílias sem apoio jurídico de defensoria, de sindicatos, de associação. Eles não fazem sequer uma negociação coletiva. E o governo não tem feito nada sobre isso. Pelo menos metade dessas empresas são estrangeiras, e para ter terras no Brasil precisa de autorização do Incra, que não fiscaliza. Os órgãos ambientais também falham ao não estabelecerem distâncias seguras, ao não fiscalizarem.
O nosso sertão é um grande patrimônio do povo brasileiro. Nosso semiárido é o mais habitado do mundo porque aqui se desenvolveu uma forma de resiliência e de convivência com o ambiente. E essas comunidades hoje enfrentam um desafio muito grande.
Por que o senhor acredita que a COP30 pode ajudar essas comunidades e ajudar o país a enfrentar os problemas?
No ano passado, a ONU lançou um painel sobre metais críticos, que devem ser usados nessa transição energética, e soltou uma série de recomendações para alertar que isso afetaria de forma injusta e muito prejudicial às comunidades atingidas por essa mineração. Hoje, nós pensamos que a ONU deve fazer algo semelhante em relação aos empreendimentos energéticos, e não apenas em relação à mineração dos metais. A COP deve tratar e cobrar do estado uma transição realmente justa. Eu espero que o governo leve isso a sério. A ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, tem conhecimento de tudo, sabe que as pessoas estão perdendo habitat, áreas de plantio e deixando um modo de vida.
