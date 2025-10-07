Justiça suspende pena de prisão a PM que fez vídeo lavando viatura no Ceará

A partir desse momento eu nunca mais postarei nada sobre minha profissão, não haverá mais foto alguma no meu perfil, vou deixar para quem pode e quem ainda se orgulha da farda que usa, diferente do que alguns acham eu nunca quis milhões de seguidores, pois não ganho dinheiro com isso.

Mayara Kelly Gomes, soldado da PM-CE

Ao mesmo tempo, a militar disse nas redes sociais que perdeu a vontade de seguir como PM. Mayara entrou na PM-CE em outubro de 2017. A condenação — se confirmada — vai para sua ficha funcional, o que pode dificultar eventuais promoções no serviço público, já que é exigida uma "ficha limpa" pelo período mínimo de 12 meses.

"Tinha orgulho de onde eu estava e repassava isso para quem gostava e queria um dia chegar lá. A partir de hoje me dedicarei a estudar para conseguir outro trabalho que eu me sinta valorizada e onde eu possa compartilhar com orgulho aonde eu consegui chegar com esforço e dedicação", disse.

O comandante alega na decisão que as publicações de Mayara "transcendem os limites internos da Corporação". "Quando essas informações chegam de forma inadequada ou sem a devida estrutura, contribui sobremaneira para interpretações equivocadas e comprometem a credibilidade da Corporação", diz.

Comando-Geral da PM do Ceará Imagem: Divulgação

Os vídeos

No primeiro vídeo, publicado em 22 de abril de 2023, Mayara aparece lavando uma viatura e dizendo que hoje, na corporação, as mulheres exercem funções que antes eram feitas apenas por homens.