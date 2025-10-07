Justiça suspende pena de prisão a PM que fez vídeo lavando viatura no Ceará
A Justiça do Ceará suspendeu a punição imposta pela Polícia Militar a soldado Mayara Kelly Gomes. Ela foi condenada a dois dias de prisão administrativa por publicar dois vídeos em sua conta do Instagram, em 2023: um lavando uma viatura e outro ensinando a fazer um torniquete. Ambos já foram deletados.
Na última quinta-feira, a coluna revelou que o comandante-geral da PM, coronel Sinval da Silveira Sampaio, negou o último recurso administrativo possível da defesa e determinou o cumprimento da pena. A decisão suspendendo a prisão é do juiz Roberto Soares Bulcão Coutinho, da Vara da Auditoria Militar.
Ele entendeu que era necessária uma decisão imediata, antes de coletar provas e argumentos, já que se ela fosse presa "supostamente terá seu direito violado". A suspensão valerá até o julgamento do caso.
A pena ainda não havia sido cumprida porque estava em fase de trâmites de notificação, que deveria ser finalizado esta semana. O juiz estabeleceu ainda uma multa diária no valor de R$ 1.000 em caso de descumprimento.
Soldado lamentou
A condenação original foi dada em 26 de março pelo subcomandante da PM-CE, coronel Vandicles Sérgio de Oliveira Júnior, após sindicância. Mayara recorreu ao comandante da PM, que entendeu que a "permanência disciplinar" seria a pena adequada porque a militar cometeu uma "falta grave".
"A intenção da policial militar não é relevante para a configuração da transgressão disciplinar. O que importa é que ela divulgou fatos e assuntos de natureza militar, no quartel, fardada e utilizando viatura, além de está [sic] em desacordo com as normas institucionais que regulamentam o uso da imagem da Corporação e de seus símbolos", diz a decisão do comandante.
Logo após a punição, Mayara divulgou e lamentou a decisão no seu perfil no Instagram. Ela classificou a punição como injusta, já que, segundo ela, outros policiais fazem vídeos com farda e em prédios da PM.
A partir desse momento eu nunca mais postarei nada sobre minha profissão, não haverá mais foto alguma no meu perfil, vou deixar para quem pode e quem ainda se orgulha da farda que usa, diferente do que alguns acham eu nunca quis milhões de seguidores, pois não ganho dinheiro com isso.
Mayara Kelly Gomes, soldado da PM-CE
Ao mesmo tempo, a militar disse nas redes sociais que perdeu a vontade de seguir como PM. Mayara entrou na PM-CE em outubro de 2017. A condenação — se confirmada — vai para sua ficha funcional, o que pode dificultar eventuais promoções no serviço público, já que é exigida uma "ficha limpa" pelo período mínimo de 12 meses.
"Tinha orgulho de onde eu estava e repassava isso para quem gostava e queria um dia chegar lá. A partir de hoje me dedicarei a estudar para conseguir outro trabalho que eu me sinta valorizada e onde eu possa compartilhar com orgulho aonde eu consegui chegar com esforço e dedicação", disse.
O comandante alega na decisão que as publicações de Mayara "transcendem os limites internos da Corporação". "Quando essas informações chegam de forma inadequada ou sem a devida estrutura, contribui sobremaneira para interpretações equivocadas e comprometem a credibilidade da Corporação", diz.
Os vídeos
No primeiro vídeo, publicado em 22 de abril de 2023, Mayara aparece lavando uma viatura e dizendo que hoje, na corporação, as mulheres exercem funções que antes eram feitas apenas por homens.
"Mal sabem eles que exercemos inúmeras funções que até anos atrás poderiam ser consideradas apenas coisas para homem. Eu, por exemplo, já trabalhei interno. Hoje estou na rua, sou patrulheira e às vezes motorista, e sempre que se é motorista temos uma função ao final do serviço que é lavar a viatura", diz.
No outro vídeo, em 18 de julho de 2023, ela aparece colocando um torniquete no braço e explica na legenda que "ele é usado para estancamento de hemorragias severas causado por agentes traumáticos, indicado em situações de amputação, lacerações decorrentes de ferimentos por arma brancas, armas de fogo e explosões."
Em depoimento, ela disse que fez os vídeos "com a intenção de motivar outras mulheres que querem trabalhar na polícia". Também afirmou que a publicação de militares em redes sociais é "prática comum" e que os vídeos não causaram dano à reputação da corporação.
O relatório da sindicância, porém, considerou que "não prospera a tese defensiva de inexistência de prejuízo à imagem institucional".
A Disciplina Militar se manifesta essencialmente na observância rigorosa das prescrições legais e regulamentares. (...) A ofensa aos deveres funcionais vulnera a disciplina militar, constituindo infração administrativa, penal ou civil, isolada ou cumulativamente, sendo o militar do Estado responsável pelos atos que praticar ou pelas decisões que tomar.
Trecho do resultado da sindicância
