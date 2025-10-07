Assine UOL
Reportagem

Muro invadiu areia e fechou acesso à praia em Pernambuco, aponta laudo

Carlos Madeiro
Colunista do UOL
Praia de Pontal de Maracaípe (PE) e o muro construído irregularmente
Praia de Pontal de Maracaípe (PE) e o muro construído irregularmente Imagem: Reprodução/laudo

O muro que cercou uma área de preservação da praia do Pontal de Maracaípe, em Ipojuca (PE), invadiu uma faixa de domínio público de 1.282 m². Além de impedir o acesso de turistas e moradores durante as marés altas, a estrutura causa diversos danos ambientais.

As conclusões estão em um laudo pericial feito a pedido da Justiça Federal de Pernambuco, dentro da ação civil pública do Ministério Público Federal que questiona o muro e seus impactos. Moradores locais também reclamam e alegam que construção tirou o sustento de pequenos comerciantes.

O documento, assinado pelo perito Pedro de Souza Pereira e entregue em 24 de setembro, defende que a remoção do muro "é a medida mais apropriada e de menor custo para restabelecer os processos naturais e ecológicos da praia". Segundo o laudo, ao ser removida, "a expectativa é que a dinâmica natural da praia encontre seu novo ponto de equilíbrio".

O caso está na Justiça porque a autorização inicial para o muro, concedida em 2022 pela Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco (CPRH), era de uma obra de 250 metros para conter o assoreamento. A perícia técnica concluiu que a estrutura tem 570,8 metros de extensão.

Área invadida (em amarelo) de domínio público em Pontal do Maracaípe (PE)
Área invadida (em amarelo) de domínio público em Pontal do Maracaípe (PE) Imagem: Reprodução/laudo

A construção foi demolida pelo governo de Pernambuco em janeiro, mas acabou refeita a mando do dono da área no dia seguinte. Atualmente, uma liminar impede a nova derrubada até o julgamento final da ação — que deve ocorrer após a análise da perícia.

O muro foi erguido por ordem do empresário João Vita Fragoso de Medeiros, proprietário de uma área no local. Procurado pelo UOL, ele não respondeu às mensagens até o momento. O espaço segue aberto.

Perda da faixa de areia

O perito federal afirma que o muro causou a perda da faixa de areia, fazendo com que "a praia desapareça e o muro fique exposto diretamente à ação das ondas, independentemente do nível da maré".

Laudo ressalta que não há dúvidas de que o muro "interfere no uso público da praia", restringindo o livre acesso não apenas de turistas, mas também de pescadores e moradores da comunidade — especialmente durante a maré alta, quando a faixa de areia em frente à estrutura desaparece.

O muro de contenção não só agrava os processos erosivos e prejudica a dinâmica sedimentar natural, como também cria um ambiente físico perigoso e desagradável, restringindo o acesso e comprometendo a segurança e o bem-estar dos visitantes da praia do Pontal de Maracaípe
Trecho do laudo

Outro ponto citado é que o muro está dentro dos 33 metros previstos como área de amortecimento — região adjacente a uma unidade de conservação, onde atividades humanas são restritas para minimizar impactos.

A perícia também apontou desmatamento irregular em área classificada como APP (Área de Preservação Permanente). O laudo indica que 727,42 m² de restinga e praia foram danificados ou soterrados por areia removida para reforçar o muro.

Laudo cita danos ambientais gerados pelo muro em Maracaípe
Laudo cita danos ambientais gerados pelo muro em Maracaípe Imagem: Reprodução/laudo

Sem licenciamento ambiental

Antes do laudo, o Ibama já havia concluído que o muro foi construído "sem os devidos estudos técnicos científicos e sem licenciamento ambiental".

Uma perícia da Polícia Federal também apontou que o muro está em "solo não edificável" (sem permissão para construções) por estar a menos de 33 metros da linha de preamar (maré cheia) máxima — informação confirmada pelo laudo da Justiça Federal.

Muro reconstruído horas após início da demolição
Muro reconstruído horas após início da demolição Imagem: Reprodução

Cronologia do muro

  • 5 de julho de 2022 - CPRH autoriza a construção de um muro de 250 metros.
  • 22 de maio de 2023 - Início da construção.
  • 9 de setembro de 2023 - Pedido para manutenção da estrutura é negado pela CPRH.
  • 14 de janeiro de 2025 - Tribunal de Justiça de Pernambuco autoriza a derrubada do muro, e o governo remove a estrutura.
  • 15 de janeiro de 2025 - O muro é refeito pelo dono da área, que alega decisão liminar do TRF-5, emitida em 17 de dezembro de 2024, para permitir a produção de provas antes de nova derrubada.
Maré cheia chega até o muro e impede passagem de pessoas em Maracaípe
Maré cheia chega até o muro e impede passagem de pessoas em Maracaípe Imagem: Reprodução/laudo

Mais danos citados

  • O muro atual como um "empecilho físico intransponível" ao acesso das tartarugas marinhas às áreas de desova, bloqueando zonas preferenciais de reprodução.
  • A estrutura intensifica a erosão costeira ao impedir o depósito natural de sedimentos na pós-praia e nas dunas.
  • A energia das ondas refletida pelo muro causa turbulência e escavação da base, removendo areia e aprofundando o perfil da praia.
  • Os sacos de ráfia usados na construção estão se degradando e liberando detritos plásticos que poluem a praia, o estuário e os manguezais. (O Ibama já aplicou multa de R$ 505 mil por esse motivo.)
  • A obra altera a morfologia costeira e interrompe processos naturais de transporte de sedimentos ao longo da costa.

