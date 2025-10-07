Muro invadiu areia e fechou acesso à praia em Pernambuco, aponta laudo
O muro que cercou uma área de preservação da praia do Pontal de Maracaípe, em Ipojuca (PE), invadiu uma faixa de domínio público de 1.282 m². Além de impedir o acesso de turistas e moradores durante as marés altas, a estrutura causa diversos danos ambientais.
As conclusões estão em um laudo pericial feito a pedido da Justiça Federal de Pernambuco, dentro da ação civil pública do Ministério Público Federal que questiona o muro e seus impactos. Moradores locais também reclamam e alegam que construção tirou o sustento de pequenos comerciantes.
O documento, assinado pelo perito Pedro de Souza Pereira e entregue em 24 de setembro, defende que a remoção do muro "é a medida mais apropriada e de menor custo para restabelecer os processos naturais e ecológicos da praia". Segundo o laudo, ao ser removida, "a expectativa é que a dinâmica natural da praia encontre seu novo ponto de equilíbrio".
O caso está na Justiça porque a autorização inicial para o muro, concedida em 2022 pela Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco (CPRH), era de uma obra de 250 metros para conter o assoreamento. A perícia técnica concluiu que a estrutura tem 570,8 metros de extensão.
A construção foi demolida pelo governo de Pernambuco em janeiro, mas acabou refeita a mando do dono da área no dia seguinte. Atualmente, uma liminar impede a nova derrubada até o julgamento final da ação — que deve ocorrer após a análise da perícia.
O muro foi erguido por ordem do empresário João Vita Fragoso de Medeiros, proprietário de uma área no local. Procurado pelo UOL, ele não respondeu às mensagens até o momento. O espaço segue aberto.
Perda da faixa de areia
O perito federal afirma que o muro causou a perda da faixa de areia, fazendo com que "a praia desapareça e o muro fique exposto diretamente à ação das ondas, independentemente do nível da maré".
Laudo ressalta que não há dúvidas de que o muro "interfere no uso público da praia", restringindo o livre acesso não apenas de turistas, mas também de pescadores e moradores da comunidade — especialmente durante a maré alta, quando a faixa de areia em frente à estrutura desaparece.
O muro de contenção não só agrava os processos erosivos e prejudica a dinâmica sedimentar natural, como também cria um ambiente físico perigoso e desagradável, restringindo o acesso e comprometendo a segurança e o bem-estar dos visitantes da praia do Pontal de Maracaípe
Trecho do laudo
Outro ponto citado é que o muro está dentro dos 33 metros previstos como área de amortecimento — região adjacente a uma unidade de conservação, onde atividades humanas são restritas para minimizar impactos.
A perícia também apontou desmatamento irregular em área classificada como APP (Área de Preservação Permanente). O laudo indica que 727,42 m² de restinga e praia foram danificados ou soterrados por areia removida para reforçar o muro.
Sem licenciamento ambiental
Antes do laudo, o Ibama já havia concluído que o muro foi construído "sem os devidos estudos técnicos científicos e sem licenciamento ambiental".
Uma perícia da Polícia Federal também apontou que o muro está em "solo não edificável" (sem permissão para construções) por estar a menos de 33 metros da linha de preamar (maré cheia) máxima — informação confirmada pelo laudo da Justiça Federal.
Cronologia do muro
- 5 de julho de 2022 - CPRH autoriza a construção de um muro de 250 metros.
- 22 de maio de 2023 - Início da construção.
- 9 de setembro de 2023 - Pedido para manutenção da estrutura é negado pela CPRH.
- 14 de janeiro de 2025 - Tribunal de Justiça de Pernambuco autoriza a derrubada do muro, e o governo remove a estrutura.
- 15 de janeiro de 2025 - O muro é refeito pelo dono da área, que alega decisão liminar do TRF-5, emitida em 17 de dezembro de 2024, para permitir a produção de provas antes de nova derrubada.
Mais danos citados
- O muro atual como um "empecilho físico intransponível" ao acesso das tartarugas marinhas às áreas de desova, bloqueando zonas preferenciais de reprodução.
- A estrutura intensifica a erosão costeira ao impedir o depósito natural de sedimentos na pós-praia e nas dunas.
- A energia das ondas refletida pelo muro causa turbulência e escavação da base, removendo areia e aprofundando o perfil da praia.
- Os sacos de ráfia usados na construção estão se degradando e liberando detritos plásticos que poluem a praia, o estuário e os manguezais. (O Ibama já aplicou multa de R$ 505 mil por esse motivo.)
- A obra altera a morfologia costeira e interrompe processos naturais de transporte de sedimentos ao longo da costa.
