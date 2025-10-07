Tribunal autoriza curso de medicina para sem-terra e quilombolas na UFPE
O desembargador Fernando Braga, do TRF-5 (Tribunal Regional Federal da 5ª Região) derrubou hoje decisão em primeira instância e determinou a retomada do edital para turma extra do curso de medicina da UFPE (Universidade Federal de Pernambuco) que destina metade das vagas para sem-terra e quilombolas.
Na decisão, ele cita que não há ilegalidade na execução de convênios de universidades com outros entes públicos, como havia alegado o juiz Ubiratan de Couto Maurício, da 9ª Vara Federal de Pernambuco, ao atender pedido de ação popular do vereador do Recife Tadeu Calheiros (MDB) conta o curso.
O desermbagdor cita que a Lei de Cotas estabelece que as instituições federais de educação "poderão, por meio de políticas específicas de ações afirmativas, instituir reservas de vagas suplementares ou de outra modalidade". "Isso indicia a validade de programas específicos e suplementares como o Pronera [Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária]", diz o juiz na decisão.
Tal dispositivo autoriza expressamente a criação de vagas além daquelas do processo regular, mediante políticas de ações afirmativas. A hipótese dos presentes autos evidencia uma ação afirmativa educacional voltada a grupo historicamente marginalizado (população do campo beneficiária da reforma agrária). Note-se aqui que as 80 vagas do edital impugnado são suplementares, ou seja, não se retira uma única vaga do processo regular (Sisu) e que o financiamento é externo [R$ 18.648.000 do Incra, e não do orçamento regular da UFPE].
Fernando Braga
O curso
A graduação faz parte do Pronera, criado em 1998 e que já formou 192 mil alunos. A turma extra do curso de medicina prevê 80 vagas e será ofertada no campus de Caruaru: 40 delas exclusivas para pessoas ligadas ao programa federal. Para isso, haverá uma seleção simplificada para acesso.
Atualmente, o programa tem 48 cursos em andamento e 37,9 mil estudantes em áreas como pedagogia da terra, direito, agronomia, engenharia agrícola, medicina veterinária e zootecnia.
Com 80 vagas, o curso de medicina é inédito no programa e será ofertado no campus de Caruaru. São 40 vagas de ampla concorrência e outras 40 exclusivas para:
- Famílias beneficiárias do PNRA (Programa Nacional de Reforma Agrária) e do PNFC (Programa Nacional de Crédito Fundiário);
- Educadores que atuam junto a essas famílias;
- Pessoas que fizeram cursos de especialização promovidos pelo Incra;
- Pessoas acampadas cadastradas pelo Incra e quilombolas.
As inscrições terminaram no último sábado (20), e a lista de aprovados será divulgada em 14 de outubro. As aulas estão previstas para começar em 20 de outubro, no Centro Acadêmico do Agreste.
A seleção será feita por prova de redação e análise do histórico escolar, sem uso da nota do Enem. A universidade argumenta que esse modelo já é adotado em vestibulares voltados a públicos vulneráveis, como indígenas e quilombolas.
Sobre essa seleção simplificada, o desembargador diz que a tese deve ser aceita "diante das desvantagens históricas no ensino de base do público-alvo do Pronera, sobressaindo-se mais uma vez a natureza de ação afirmativa". "É que a população do campo historicamente teve acesso a ensino básico de menor qualidade, com professores menos qualificados, infraestrutura precária, ausência de cursinho preparatório"
Os argumentos
A ação popular argumentou que o edital feria a "moralidade administrativa". Os três pontos questionados foram:
- 1. A restrição da participação exclusiva a candidatos do Pronera, o que seria contrário à razoabilidade administrativa.
- 2. Critérios de avaliação considerados inadequados, como uma prova de redação com temas agrários e a análise parcial do histórico escolar, que não seriam suficientes para um processo seletivo de medicina.
- 3. Um cronograma de inscrições considerado muito curto, o que comprometeria a publicidade do certame e o controle social.
Em sua defesa, a UFPE sustentou que o edital é amparado pela autonomia universitária, garantida pela Constituição. Argumentou ainda que o processo seletivo especial, já feito em várias outras áreas, visa reduzir desigualdades sociais e promover a educação no campo.
Reclamação
A medida foi criticada por entidades médicas de Pernambuco. Em nota pública, Cremepe (Conselho Regional de Medicina de Pernambuco), Sindicato dos Médicos, Associação Médica de Pernambuco e Academia Pernambucana de Medicina dizem que o edital "viola a igualdade de oportunidades" e desconsideraria os mecanismos de cotas já consolidados, "que garantem transparência e equidade no ingresso ao ensino superior".
A criação de um processo seletivo exclusivo, paralelo ao sistema nacional, sem utilização do Enem e do Sisu [Sistema de Seleção Unificada] como critérios de acesso, afronta os princípios da isonomia e do acesso universal, além de comprometer a credibilidade acadêmica e representar um precedente grave e perigoso para a educação médica no Brasil.
Nota das entidades
Em nota, a UFPE afirmou que a proposta foi aprovada pelo Conselho Superior da instituição em julho, e a turma "não interfere na distribuição regular de vagas da universidade", que segue com a seleção via Sisu.
Sobre a legalidade da turma, a UFPE ressaltou que o MEC e o CNE (Conselho Nacional de Educação) reconhecem a legitimidade da criação de vagas adicionais, especialmente em políticas afirmativas de inclusão social.
Em nota, o MDA (Ministério do Desenvolvimento Agrário) e o Incra defenderam o Pronera. "É uma importante política de democratização do conhecimento, direcionada a um público diverso: jovens e adultos moradores de assentamentos criados ou reconhecidos pelo Incra; quilombolas; professores e educadores que exerçam atividades de ensino voltadas às famílias beneficiárias, além de pessoas atendidas pelo PNCF (Programa Nacional de Crédito Fundiário)".
