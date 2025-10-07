Assine UOL
Tribunal autoriza curso de medicina para sem-terra e quilombolas na UFPE

O MST tem como sua principal luta a reforma agráriaFoto: Leopoldo Silva Imagem: Leopoldo Silva/Ag. Senado

O desembargador Fernando Braga, do TRF-5 (Tribunal Regional Federal da 5ª Região) derrubou hoje decisão em primeira instância e determinou a retomada do edital para turma extra do curso de medicina da UFPE (Universidade Federal de Pernambuco) que destina metade das vagas para sem-terra e quilombolas.

Na decisão, ele cita que não há ilegalidade na execução de convênios de universidades com outros entes públicos, como havia alegado o juiz Ubiratan de Couto Maurício, da 9ª Vara Federal de Pernambuco, ao atender pedido de ação popular do vereador do Recife Tadeu Calheiros (MDB) conta o curso.

O desermbagdor cita que a Lei de Cotas estabelece que as instituições federais de educação "poderão, por meio de políticas específicas de ações afirmativas, instituir reservas de vagas suplementares ou de outra modalidade". "Isso indicia a validade de programas específicos e suplementares como o Pronera [Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária]", diz o juiz na decisão.

Tal dispositivo autoriza expressamente a criação de vagas além daquelas do processo regular, mediante políticas de ações afirmativas. A hipótese dos presentes autos evidencia uma ação afirmativa educacional voltada a grupo historicamente marginalizado (população do campo beneficiária da reforma agrária). Note-se aqui que as 80 vagas do edital impugnado são suplementares, ou seja, não se retira uma única vaga do processo regular (Sisu) e que o financiamento é externo [R$ 18.648.000 do Incra, e não do orçamento regular da UFPE].
Fernando Braga

O curso

Placa indicando campus da UFPE em Caruaru Imagem: Reprodução

A graduação faz parte do Pronera, criado em 1998 e que já formou 192 mil alunos. A turma extra do curso de medicina prevê 80 vagas e será ofertada no campus de Caruaru: 40 delas exclusivas para pessoas ligadas ao programa federal. Para isso, haverá uma seleção simplificada para acesso.

Atualmente, o programa tem 48 cursos em andamento e 37,9 mil estudantes em áreas como pedagogia da terra, direito, agronomia, engenharia agrícola, medicina veterinária e zootecnia.

Com 80 vagas, o curso de medicina é inédito no programa e será ofertado no campus de Caruaru. São 40 vagas de ampla concorrência e outras 40 exclusivas para:

  • Famílias beneficiárias do PNRA (Programa Nacional de Reforma Agrária) e do PNFC (Programa Nacional de Crédito Fundiário);
  • Educadores que atuam junto a essas famílias;
  • Pessoas que fizeram cursos de especialização promovidos pelo Incra;
  • Pessoas acampadas cadastradas pelo Incra e quilombolas.

As inscrições terminaram no último sábado (20), e a lista de aprovados será divulgada em 14 de outubro. As aulas estão previstas para começar em 20 de outubro, no Centro Acadêmico do Agreste.

A seleção será feita por prova de redação e análise do histórico escolar, sem uso da nota do Enem. A universidade argumenta que esse modelo já é adotado em vestibulares voltados a públicos vulneráveis, como indígenas e quilombolas.

Sobre essa seleção simplificada, o desembargador diz que a tese deve ser aceita "diante das desvantagens históricas no ensino de base do público-alvo do Pronera, sobressaindo-se mais uma vez a natureza de ação afirmativa". "É que a população do campo historicamente teve acesso a ensino básico de menor qualidade, com professores menos qualificados, infraestrutura precária, ausência de cursinho preparatório"

Os argumentos

A ação popular argumentou que o edital feria a "moralidade administrativa". Os três pontos questionados foram:

  • 1. A restrição da participação exclusiva a candidatos do Pronera, o que seria contrário à razoabilidade administrativa.
  • 2. Critérios de avaliação considerados inadequados, como uma prova de redação com temas agrários e a análise parcial do histórico escolar, que não seriam suficientes para um processo seletivo de medicina.
  • 3. Um cronograma de inscrições considerado muito curto, o que comprometeria a publicidade do certame e o controle social.

Em sua defesa, a UFPE sustentou que o edital é amparado pela autonomia universitária, garantida pela Constituição. Argumentou ainda que o processo seletivo especial, já feito em várias outras áreas, visa reduzir desigualdades sociais e promover a educação no campo.

Centro Acadêmico do Agreste, onde ocorrerão as aulas Imagem: Divulgação

Reclamação

A medida foi criticada por entidades médicas de Pernambuco. Em nota pública, Cremepe (Conselho Regional de Medicina de Pernambuco), Sindicato dos Médicos, Associação Médica de Pernambuco e Academia Pernambucana de Medicina dizem que o edital "viola a igualdade de oportunidades" e desconsideraria os mecanismos de cotas já consolidados, "que garantem transparência e equidade no ingresso ao ensino superior".

A criação de um processo seletivo exclusivo, paralelo ao sistema nacional, sem utilização do Enem e do Sisu [Sistema de Seleção Unificada] como critérios de acesso, afronta os princípios da isonomia e do acesso universal, além de comprometer a credibilidade acadêmica e representar um precedente grave e perigoso para a educação médica no Brasil.
Nota das entidades

Em nota, a UFPE afirmou que a proposta foi aprovada pelo Conselho Superior da instituição em julho, e a turma "não interfere na distribuição regular de vagas da universidade", que segue com a seleção via Sisu.

Sobre a legalidade da turma, a UFPE ressaltou que o MEC e o CNE (Conselho Nacional de Educação) reconhecem a legitimidade da criação de vagas adicionais, especialmente em políticas afirmativas de inclusão social.

Em nota, o MDA (Ministério do Desenvolvimento Agrário) e o Incra defenderam o Pronera. "É uma importante política de democratização do conhecimento, direcionada a um público diverso: jovens e adultos moradores de assentamentos criados ou reconhecidos pelo Incra; quilombolas; professores e educadores que exerçam atividades de ensino voltadas às famílias beneficiárias, além de pessoas atendidas pelo PNCF (Programa Nacional de Crédito Fundiário)".

Formatura da terceira turma especial de Medicina Veterinária Pronera na UFPel, em julho de 2022 Imagem: Maurem Silva/UFPel

