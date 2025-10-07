Tribunal autoriza curso de medicina para sem-terra e quilombolas na UFPE

O desembargador Fernando Braga, do TRF-5 (Tribunal Regional Federal da 5ª Região) derrubou hoje decisão em primeira instância e determinou a retomada do edital para turma extra do curso de medicina da UFPE (Universidade Federal de Pernambuco) que destina metade das vagas para sem-terra e quilombolas.

Na decisão, ele cita que não há ilegalidade na execução de convênios de universidades com outros entes públicos, como havia alegado o juiz Ubiratan de Couto Maurício, da 9ª Vara Federal de Pernambuco, ao atender pedido de ação popular do vereador do Recife Tadeu Calheiros (MDB) conta o curso.

O desermbagdor cita que a Lei de Cotas estabelece que as instituições federais de educação "poderão, por meio de políticas específicas de ações afirmativas, instituir reservas de vagas suplementares ou de outra modalidade". "Isso indicia a validade de programas específicos e suplementares como o Pronera [Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária]", diz o juiz na decisão.