Lula tenta conter racha e juntar os cacos da esquerda pós-Dino no Maranhão
Além de inaugurar casas do programa Minha Casa, Minha Vida em Imperatriz (MA) na última segunda-feira (6), o presidente Lula teve fora do palanque uma missão bem mais complicada: tentar unir os cascos da sua base após o racha deixado pelas eleições de 2022 o estado e pela saída do ex-governador Flávio Dino da política.
Na cidade, Lula conseguiu reunir todos para uma foto. Mas, longe de holofotes, governador, vice e lideranças trocam farpas quase que diariamente, em uma disputa que deve impactar na escolha do nome (ou nomes) da base para a sucessão do governador Carlos Brandão (PSB).
Em entrevista à TV Mirante ontem (7), Lula disse que chamou Brandão para uma conversa na próxima semana. Sem esconder o descontentamento com o racha, admitiu estar preocupado. "Nós temos que cuidar porque, se a gente brincar em serviço, termina dando para os adversários a chance de ganhar, que eles não têm hoje", avisou.
Na fala, Lula lembrou de sua extensa base de apoio no estado. "Eu tenho uma relação com o governador Brandão extraordinariamente boa. Eu tenho uma relação com o ex-governador Flávio Dino muito boa. Eu tenho uma aliança muito boa com dois senadores daqui, que são o Weverton [Rocha-PDT] e Eliziane [Gama-PSD]. Eu tenho relações com um ministro [dos Esportes] daqui [André Fufuca-PP]".
"E eu acho que eles [aliados] têm que pesar —e muito— a responsabilidade do que eles vão fazer. Porque, na hora em que a gente começa a brigar dentro de casa, as desavenças chegam ao mundo e não se conserta mais", disse.
Tenho convicção de que temos que fazer com que a aliança política que ganhou as últimas eleições aqui se mantenha. O Brandão tem responsabilidade, o Flávio Dino tem responsabilidade, os deputados têm responsabilidade, os senadores têm responsabilidade, o vice-governador tem responsabilidade. Então é colocar todas as pessoas que têm responsabilidade em torno de uma mesa. Não é o que é bom para cada um. Tem que prevalecer o que é bom para o Maranhão.
Lula
Base parece sem volta
A base que Dino montou e que tinha apoio de Lula era extensa e unida até Brandão vencer a eleição e começar o governo, em 2023. Ele era vice de Dino e assumiu em abril de 2022, quando Dino renunciou ao cargo para ir para o Ministério da Justiça.
Não demorou, e Dino —já na condição de ministro— rompeu com Brandão após o governador se aproximar de políticos de direita rivais, como a família Sarney, por exemplo.
Além disso, ele teria descumprido acordos com aliados já de imediato, como a escolha do nome para a presidência da Assembleia Legislativa do Maranhão.
O atual vice-governador, Felipe Camarão (PT), é um dos que seguiram aliados de Dino até sua saída da política, com a posse no STF, em fevereiro de 2024. A aposentadoria precoce de Dino deixou um vácuo de liderança para tentar reunir a base no estado, o que só piorou a situação.
Longe de um consenso, dois nomes da base de Lula são hoje pré-candidatos ao governo para 2026.
Brandão quer lançar o seu sobrinho e secretário de Assuntos Municipalistas, Orleans Brandão, e tenta montar a chapa com o apoio de Lula.
Do outro lado, está o vice-governador, o nome preferido de parte do grupo mais à esquerda e que surge como outro herdeiro do espólio de Dino.
Segundo fontes ouvidas pela coluna, um acordo entre Brandão e Camarão é visto como extremamente improvável, dada a deterioração das relações, hoje inexistentes, entre eles.
Camarão e aliados entendem que Brandão já "esticou muito a corda" e citam demissões de nomes ligados a eles do governo e corte de verbas de órgãos sob influência do grupo.
Também dizem que Brandão não parece interessado em abrir mão da candidatura do sobrinho. Ele teria, nos bastidores, dito que a candidatura é irreversível. Um dos trunfos seria a aproximação com José Sarney, a quem o governador pede ajuda para contar com o apoio de Lula.
O lado de Brandão alega que o governador não fez nenhum gesto de afastamento e atribui o racha a um "grupo pequeno" que não aceitaria a perda de poder no estado com a eleição dele. Reclama também que o outro grupo passou a judicializar questões no STF, como a eleição da Assembleia e as indicações ao TCE (Tribunal de Contas do Estado). Defende ainda que o nome do sobrinho não é definitivo.
Uma das ideias aventadas seria tentar colocar Camarão na disputa ao Senado em uma só chapa, o que é uma tarefa ainda mais difícil, visto a concorrência de nomes ligados ao grupo. Além de Weverton e Eliziane, que devem tentar reeleição, a deputada federal Roseana Sarney (MDB) ensaia uma candidatura ao Senado. Outro nome que tenta espaço é o ministro André Fufuca.
Nome mais forte vem do centro
Sem acordo na base, quem joga parado é o prefeito de São Luís, Eduardo Braide (PSD), líder em todas as pesquisas de intenção de votos feitas até aqui.
Na última delas, da Real Time Big Data, Braide aparece com 36%, contra 22% de Orleans, 18% do bolsonarista Lahesio Bonfim (Novo) e 7% de Camarão. Foram ouvidas 1.200 pessoas entre os dias 29 e 30 de setembro. A pesquisa tem margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos.
Em meio à falta de acordo, Lula trouxe como exemplo a Bolívia para alertar seus aliados no Maranhão, na entrevista à TV Mirante. "Estou vendo uma briga entre o Evo Morales e o presidente Luis Arce, e sabe quem vai ganhar? A extrema direita. Vai ficar fora o Evo, vai ficar fora o Arce".
No caso do país vizinho, Morales foi vetado pela Justiça Eleitoral, enquanto o atual presidente, Luis Arce desistiu de concorrer por causa do racha no partido MAS (Movimiento al Socialismo). Com isso, o segundo turno será disputado por dois candidatos de direita: Rodrigo Paz, do Partido Democrata Cristão, e o ex-presidente Jorge "Tuto" Quiroga, da coalizão Alianza Libre.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.