Lula tenta conter racha e juntar os cacos da esquerda pós-Dino no Maranhão

Na fala, Lula lembrou de sua extensa base de apoio no estado. "Eu tenho uma relação com o governador Brandão extraordinariamente boa. Eu tenho uma relação com o ex-governador Flávio Dino muito boa. Eu tenho uma aliança muito boa com dois senadores daqui, que são o Weverton [Rocha-PDT] e Eliziane [Gama-PSD]. Eu tenho relações com um ministro [dos Esportes] daqui [André Fufuca-PP]".

"E eu acho que eles [aliados] têm que pesar —e muito— a responsabilidade do que eles vão fazer. Porque, na hora em que a gente começa a brigar dentro de casa, as desavenças chegam ao mundo e não se conserta mais", disse.

Tenho convicção de que temos que fazer com que a aliança política que ganhou as últimas eleições aqui se mantenha. O Brandão tem responsabilidade, o Flávio Dino tem responsabilidade, os deputados têm responsabilidade, os senadores têm responsabilidade, o vice-governador tem responsabilidade. Então é colocar todas as pessoas que têm responsabilidade em torno de uma mesa. Não é o que é bom para cada um. Tem que prevalecer o que é bom para o Maranhão.

Lula

Lula reuniu sua base (rachada) no Maranhão durante evento em Imperatriz, na segunda-feira Imagem: Presidência da Republica

Base parece sem volta

A base que Dino montou e que tinha apoio de Lula era extensa e unida até Brandão vencer a eleição e começar o governo, em 2023. Ele era vice de Dino e assumiu em abril de 2022, quando Dino renunciou ao cargo para ir para o Ministério da Justiça.