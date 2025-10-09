Prefeito do PL fez caravana para evento de Lula no MA: 'Fui e levei o povo'

Eleitores de Estreito (MA) que foram de ônibus até Imperatriz ver Lula Imagem: Reprodução

Leo diz que arrumou os veículos para viagem para atender a um "clamor da população". "Aqui temos 18 assentamentos, e todos são eleitores do Lula. E eu tenho vários amigos que pediram, e não poderia deixar de ajudá-los a fazerem a demonstração de agradecimento da cidade ao que ele [Lula] faz".

Apesar de reconhecer que apoiou Jair Bolsonaro em 2022, o prefeito diz que esperava uma boa gestão de Lula, assim como o apoio dele ao seu município. "Eu sempre acompanhei Lula e sei da dificuldade de ser presidente nesse momento conflitivo. Ele é um homem centrado, sertanejo e simples igual a mim. Eu já esperava esse bom governo dele."

Leo diz que, por ser do PL, decidiu não se encontrar com Lula em Imperatriz para evitar que uma imagem dos dois circulasse e "criasse mais situações". Mesmo assim, postou fotos e vídeos durante o evento e, após, publicou texto ressaltando o "momento histórico" da visita do presidente, "resultado do compromisso do presidente Lula com o povo brasileiro: transformar sonhos em realidade e garantir que cada família tenha um lar para chamar de seu".

Quem é Leo Cunha

Leo Cunha é prefeito de um município de 33 mil habitantes no sul maranhense e que guarda uma outra particularidade política: sua vice-prefeita, Irenilde Ribeiro, é do PT. "Sou o único prefeito do Brasil do PL que tem uma vice do PT. E é uma pessoa que tenho o maior amor", diz.