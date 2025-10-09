Prefeito do PL fez caravana para evento de Lula no MA: 'Fui e levei o povo'
Entre tantos políticos que foram até Imperatriz (MA) na última segunda-feira para ver uma cerimônia de entrega de casas pelo presidente Lula, um deles chamou a atenção: Leo Cunha (PL), prefeito de Estreito. "Eu fui o único do partido lá", diz, orgulhoso, em conversa com a coluna.
E para ver Lula, ele não foi só: arrumou cinco ônibus para levar moradores para o evento a 125 km de distância de sua cidade, que em 2024 o reelegeu para mais quatro anos de mandato.
Eu tenho grande admiração pelo presidente Lula. Sou um homem que respeito e tenho muita gratidão pelo carinho e pela atenção que ele tem dado ao nosso município. Por isso eu fui e levei o povo.
Leo Cunha
Leo diz que arrumou os veículos para viagem para atender a um "clamor da população". "Aqui temos 18 assentamentos, e todos são eleitores do Lula. E eu tenho vários amigos que pediram, e não poderia deixar de ajudá-los a fazerem a demonstração de agradecimento da cidade ao que ele [Lula] faz".
Apesar de reconhecer que apoiou Jair Bolsonaro em 2022, o prefeito diz que esperava uma boa gestão de Lula, assim como o apoio dele ao seu município. "Eu sempre acompanhei Lula e sei da dificuldade de ser presidente nesse momento conflitivo. Ele é um homem centrado, sertanejo e simples igual a mim. Eu já esperava esse bom governo dele."
Leo diz que, por ser do PL, decidiu não se encontrar com Lula em Imperatriz para evitar que uma imagem dos dois circulasse e "criasse mais situações". Mesmo assim, postou fotos e vídeos durante o evento e, após, publicou texto ressaltando o "momento histórico" da visita do presidente, "resultado do compromisso do presidente Lula com o povo brasileiro: transformar sonhos em realidade e garantir que cada família tenha um lar para chamar de seu".
Quem é Leo Cunha
Leo Cunha é prefeito de um município de 33 mil habitantes no sul maranhense e que guarda uma outra particularidade política: sua vice-prefeita, Irenilde Ribeiro, é do PT. "Sou o único prefeito do Brasil do PL que tem uma vice do PT. E é uma pessoa que tenho o maior amor", diz.
Ele conta que a cidade é, como tantas outras do país, dividida ideologicamente, sendo "um pouquinho mais para Lula". No segundo turno da eleição de 2022, Lula teve 55,42% dos votos válidos no município, contra 44,58% de Jair Bolsonaro.
Pecuarista, classifica-se como um político de centro-direita. "Mas eu tenho eleitores dos dois lados, somos amigos de todos. Eu não sou radical."
Leo se filiou ao PL bem antes de Bolsonaro chegar ao partido, em novembro de 2021. A sua ida tem relação não a uma ideologia, mas pela relação com o presidente do PL maranhense, o deputado Josimar Maranhãozinho, que já era filiado ao antigo PR — que em 2019 virou PL. "Sempre acompanhei ele, mas aqui não temos essa barreira construída no nível nacional. O PT e o meu partido convivem bem". diz.
O PL do Maranhão, por sinal, já foi alvo de críticas de Bolsonaro, que queria mudar a direção do partido após as alianças nas eleições municipais. Entretanto, em dezembro de 2024, o presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, foi até São Luís dizer que "não há possibilidade" de tirar Maranhãozinho do comando da sigla e avisou: "Já mandei o recado para ele [Bolsonaro]".
O respaldo veio porque, sob comando de Maranhãozinho, o PL foi o partido que mais fez prefeitos na eleição de 2024 no estado: 40 contra 37 do segundo colocado, o MDB, de José Sarney.
Além da bancada do PL, Leo conta com o apoio de políticos de esquerda da bancada federal. Cita, entre os aliados de primeira linha, o deputado federal Márcio Jerry (PCdoB). "Ele foi na minha minha casa, vestiu a camisa azul com o número 22. Isso me leva a ter respeito por ele. Flávio Dino também fez campanha em 2020", afirma.
Cidade sofreu com queda de ponte
A principal ação federal que ele ressalta na cidade é a reconstrução da ponte Juscelino Kubitschek, que desabou em dezembro de 2024 e deixou 14 mortos.
Segundo ele, logo após o acidente, ele teve toda assistência do governo. "Sete dias depois eu estava com o Alexandre Padilha [então ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais] em Brasília para tratar do problema. A gente foi atendido."
"A obra está sendo feita dia e noite, não para; vai ser a única do país entregue em um prazo de um ano", comemora, agradecendo ao ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB). "Por obras assim, e por essa boa interlocução, a gente tem admiração."
Dica a colegas
O prefeito diz que admira Lula por ser um republicano e dá um conselho aos colegas prefeitos que são do PL de todo o país que, segundo ele, "têm medo" de pedir recursos federais. "A maioria teme ir bater na porta do governo porque é do PT. Mas eu sempre fui bem recebido. Eu não sou extremista."
Este colunista pergunta então: quem foi melhor para o município, Lula ou Bolsonaro. Leo ri e se esquiva. "[Bolsonaro] foi outro tempo, gosto de focar no presente. Acho que, nesse momento, nós [do município] estamos tendo mais retorno. Fui buscar recursos e tive muita atenção do governo federal, e sou agradecido. Isso nos cativa, me faz sentir valorizado. Sou agradecido ao presidente Lula. O importante é satisfazer o povo.", diz.
Questionado sobre de quem será o seu voto em 2025, Leo diz "guardará" para ele a resposta. "Não vou entrar nisso agora, me interessa o meu município. O momento é o presente, e só posso dizer que o governo está cativando. Vamos ver o que vai acontecer."
Vice elogia
O UOL também conversou com a vice, a professora Irenilde Ribeiro, que defende a aliança com o prefeito e se afasta da polarização nacional. "A gente aqui não cria essas radicalidades de partidos; pensamos no melhor do povo, e as pessoas aceitaram."
Pedagoga e professora do ensino fundamental, Irenilde foi presidente do Sindicato dos Professores do município e diz que participa ativamente da gestão. "Sempre tem comentários daquelas pessoas que vivem no radicalismo, mas aqui não temos grandes problemas, discutimos os assuntos e nos damos bem", cita sobre a relação com Leo.
