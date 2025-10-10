Assine UOL
Deputados da BA mantêm prisão de Binho Galinha, suspeito de chefiar milícia

Deputado Binho Galinha (PRD-BA)
Deputado Binho Galinha (PRD-BA) Imagem: Reprodução/Instagram

Em uma votação secreta hoje, a Assembleia Legislativa da Bahia decidiu manter a prisão do deputado estadual Kléber Cristian Escolano de Almeida, o Binho Galinha (PRD), detido desde o dia 3 por suspeita de chefiar uma milícia no município de Feira de Santana.

Foram 34 votos pela manutenção da prisão, 18 pela revogação e uma abstenção — 53 dos 63 deputados participaram da sessão extraordinária convocada exclusivamente para deliberar sobre a prisão do parlamentar.

Antes da votação, o advogado de Binho, Gamil Föppel, falou em plenário e defendeu que a Constituição Federal "proíbe categoricamente a prisão preventiva de deputados".

"Ela [a Constituição] prevê uma exceção da inviolabilidade, diz que é possível se houver prisão em flagrante. Não houve, e se houvesse não poderia estar em primeiro grau".

O advogado ainda afirmou que todas as testemunhas do processo já foram ouvidas pela polícia e que não haveria mais como o deputado ameaçar ou atrapalhar a investigação.

Nenhum deputado falou durante a sessão, e a votação foi feita por meio de cédulas físicas.

Equipes na casa de Binho Galinha na operação de hoje
Equipes na casa de Binho Galinha na operação de hoje Imagem: Jeferson Silva / Ascom SSP

Sobre a prisão

Binho teve a prisão decretada no dia 1º, junto com mais nove pessoas alvos da Operação Estado Anômico. Ele só se entregou dois dias após o mandado.

O deputado é suspeito de comandar uma milícia envolvida em crimes como lavagem de dinheiro, jogo do bicho, agiotagem, receptação qualificada, comércio ilegal de armas e associação para o tráfico.

Ele já era alvo de medidas cautelares impostas desde 2023. Mesmo assim, segundo o Gaeco, ele continuava liderando a organização criminosa, utilizando empresas de fachada e "laranjas" para movimentar recursos.

Na decisão, a Justiça também determinou o bloqueio de até R$ 9 milhões em bens dos investigados e a suspensão das atividades de uma empresa usada para lavagem de dinheiro.

