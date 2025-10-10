Deputados da BA mantêm prisão de Binho Galinha, suspeito de chefiar milícia

Em uma votação secreta hoje, a Assembleia Legislativa da Bahia decidiu manter a prisão do deputado estadual Kléber Cristian Escolano de Almeida, o Binho Galinha (PRD), detido desde o dia 3 por suspeita de chefiar uma milícia no município de Feira de Santana.

Foram 34 votos pela manutenção da prisão, 18 pela revogação e uma abstenção — 53 dos 63 deputados participaram da sessão extraordinária convocada exclusivamente para deliberar sobre a prisão do parlamentar.

Antes da votação, o advogado de Binho, Gamil Föppel, falou em plenário e defendeu que a Constituição Federal "proíbe categoricamente a prisão preventiva de deputados".