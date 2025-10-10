Ciro Nogueira é alvo de ex-aliados e vê base no PI cada vez menor para 2026
Citado como um possível candidato a vice-presidente de um nome da direita em 2026, o senador e presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, tem enfrentado dificuldades políticas na sua base. Esta semana, ele foi alvo de críticas da família Mão Santa, tradicional em Parnaíba (333 km de Teresina), a maior cidade do interior do Piauí.
Ciro já vinha encarando resistências em seu estado após mergulhar de cabeça no bolsonarismo, já que o Piauí foi, em 2022, o estado mais lulista do país, com o presidente registrado 76,84% dos votos válidos no segundo turno. Além disso, desde 2015, o governo local está nas mãos do PT.
Na terça-feira passada, Ciro foi atacado em público pela deputada estadual Gracinha Mão Santa (PP), filha do ex-governador Mão Santa (União). Ela chamou o senador de traidor e disse ironicamente que poderia perdoá-lo porque ele "está passando por algum momento de desespero".
"Ele não está conseguindo viabilizar seu nome como vice candidato a vice-presidente, está muito desgastado a nível federal, justamente por esse tipo de declaração —e a nível estadual também", afirmou na Alepi (Assembleia Legislativa do Piauí).
A declaração à qual Gracinha se refere foi dada por Ciro em um podcast local. Ele afirmou, entre outras coisas, que a deputada "poderia perder" se sair do PP e decidir disputar a Prefeitura de Parnaíba em 2028.
Gracinha alega ter sido traída pelo novo prefeito da cidade, Francisco Emanuel (PP), que sucedeu Mão Santa com o apoio dele. Ela acusa Ciro de estar por trás do rompimento.
Em abril, um "decretão" do prefeito exonerou a mãe da deputada, Adalgisa Moraes Souza, da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, o pai, Mão Santa (que era secretário especial do município) e vários nomes ligados à família.
As declarações de Ciro, porém, foram a gota d'água, e a família já deixa claro que o rompimento não deve ter volta —pelo menos até 2026. "Nascer, morrer e votar em Ciro Nogueira só se faz uma vez na vida", disse Gracinha, que na próxima janela deve se filiar ao MDB, partido ligado ao PT no Piauí.
A coluna fez contato com a assessoria de Ciro Nogueira para saber se ele gostaria de comentar as declarações, mas não houve resposta. O espaço segue aberto, e a matéria será atualizado em caso de retorno.
Vida difícil para o Senado
A situação de Ciro é bem diferente da de 2018, quando foi eleito como o mais votado, com o apoio do então governador Wellington Dias (PT).
Ele segue como o líder absoluto do PP no Piauí, segundo o cientista político e professor da UFPI (Universidade Federal do Piauí) Vitor Sandes. "O caso de Parnaíba é localizado. A separação que marcou o fim da aliança tem mais relação com divergências político-administrativas do que com uma fragmentação do partido no estado. Os acordos do partido passam por Ciro e são liderados por ele", diz.
Mas, afastado do PT, o PP de Ciro vem perdendo força no estado. Em 2020, o partido elegeu 83 prefeitos no Piauí. Em 2024, já com Ciro sob o bolsonarismo, elegeu somente 34.
Sandes explica que a mudança de Ciro —do apoio ao PT para a extrema direita— se tornou agora uma ameaça à sua reeleição. "Sobretudo porque ele não somente é oposição ao Lula, como também é oposição ao governador Rafael Fonteles [PT], que tem uma boa aprovação", diz.
Ciro é um político que se opõe ao governo federal e ao governo estadual. É um cenário muito desafiante para qualquer político, ainda que seja uma liderança de projeção nacional. Ele e o PP ainda são muito importantes politicamente no estado. Por isso, ele tem chances de ser reeleito, mas o cenário não é favorável.
Vitor Sandes
Apesar de ser o líder da oposição, Ciro hoje comanda um grupo que não tem um nome forte para disputar o governo estadual. Além disso, terá de enfrentar dois nomes fortes da base governista na corrida pelo Senado: o senador Marcelo Castro (MDB) e o deputado federal Júlio Cesar (PSD), que aparecem à frente de Ciro nas pesquisas.
Uma pesquisa da Real Time Big Data feita no final de setembro mostra Ciro apenas na terceira posição nas intenções de voto para o Senado:
- Marcelo Castro - 28%
- Júlio Cesar - 21%
- Ciro Nogueira - 18%
- Thiago Junqueira (PL) - 9%
A pesquisa ouviu 1.200 pessoas entre 27 e 29 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.
