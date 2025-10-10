Ciro Nogueira é alvo de ex-aliados e vê base no PI cada vez menor para 2026

Citado como um possível candidato a vice-presidente de um nome da direita em 2026, o senador e presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, tem enfrentado dificuldades políticas na sua base. Esta semana, ele foi alvo de críticas da família Mão Santa, tradicional em Parnaíba (333 km de Teresina), a maior cidade do interior do Piauí.

Ciro já vinha encarando resistências em seu estado após mergulhar de cabeça no bolsonarismo, já que o Piauí foi, em 2022, o estado mais lulista do país, com o presidente registrado 76,84% dos votos válidos no segundo turno. Além disso, desde 2015, o governo local está nas mãos do PT.

Na terça-feira passada, Ciro foi atacado em público pela deputada estadual Gracinha Mão Santa (PP), filha do ex-governador Mão Santa (União). Ela chamou o senador de traidor e disse ironicamente que poderia perdoá-lo porque ele "está passando por algum momento de desespero".