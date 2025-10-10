IBGE: fome cai ao nível de 2013, mas ainda afeta 6,5 milhões de brasileiros

O resultado mostra que o país está no caminho certo, mas revela também que a insegurança alimentar, em especial a fome, ainda persistem e que o Brasil que almejamos, em que o direito à alimentação adequada seja realidade para todos, ainda está distante.

Pacto Contra a Fome

Para a entidade, os avanços observados são resultado da retomada e do fortalecimento de iniciativas como o Bolsa Família, o PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), o aumento real do salário mínimo e a melhora na taxa de emprego.

Esses instrumentos têm se mostrado essenciais para garantir o acesso das famílias à alimentação, especialmente entre as populações mais vulneráveis. Além disso, é preciso reconhecer o papel fundamental da sociedade civil, cujo poder de mobilização das políticas públicas e do setor privado tem sido decisivo para promover ações concretas, ampliar o alcance das iniciativas de combate à fome e garantir que as vozes das comunidades mais vulneráveis sejam ouvidas e consideradas na construção de soluções duradouras.

Pacto Contra a Fome

A Penssan (Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional) também comemorou os dados, que "apontam avanços". Mas ressaltou que ainda existem cerca de 18,9 milhões famílias com algum grau de insegurança alimentar, das quais 2,5 milhões convivem com a fome.

Fazer frente à fome exige compromisso político e uma abordagem de políticas públicas que seja sustentável e permanente. A continuação e o aprimoramento das políticas públicas atuais de promoção da SAN [Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional] e de superação da fome são essenciais para a manutenção dos resultados positivos observados até aqui, mas também para se alcançar a meta de Fome Zero, posta na Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas.

Rede Penssan

A entidade fez uma série de recomendações ao governo brasileiro: