IBGE: fome cai ao nível de 2013, mas ainda afeta 6,5 milhões de brasileiros
O percentual de domicílios que enfrentam fome no Brasil caiu ao menor patamar já medido em pesquisas feitas pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), desde 2013, atingindo 3,2% dos lares —ou 6,48 milhões de pessoas— no ano passado. O dado consta na PNADC (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua) publicada hoje.
Percentual de lares onde há fome por ano:
- 2024 - 3,2%
- 2023 - 4,1%
- 2017/18 - 4,6%
- 2013 - 3,2%
- 2009 - 5%
- 2004 - 6,9% (primeiro ano da pesquisa)
A fome é caracterizada quando uma família está em insegurança alimentar grave. Há ainda outros dois tipos dessa classificação, leve e moderada.
- Insegurança alimentar leve: preocupação ou incerteza quanto ao acesso a alimentos e redução da qualidade para não afetar a quantidade;
- Insegurança alimentar moderada: falta de qualidade e redução na quantidade de alimentos entre adultos;
- Insegurança alimentar grave: falta de qualidade e redução na quantidade de alimentos também entre menores de 18 anos. Nessa situação, a família passa a vivenciar a fome.
Segundo a pesquisa, todos os três níveis de insegurança alimentar caíram de 2023 para 2024:
- Leve: de 18,2% para 16,4%;
- Moderada: de 5,3% para 4,5%;
- Grave: de 4,1% para 3,2%.
O levantamento ainda aponta que 23 estados melhoram a situação de insegurança alimentar no período. As exceções foram:
- Roraima: de 36,4% para 43,6%;
- Distrito Federal: 26,5% para 27%;
- Amapá: 30,7% para 32,5%;
- Tocantins: 28,9% para 29,6%.
O número de domicílios com pessoas com algum grau de insegurança alimentar caiu para 18,9 milhões em 2024, ou 2,2 milhões a menos em relação a 2023.
Veja a quantidade de pessoas em cada categoria:
- Segurança alimentar - 157,59 milhões
- Insegurança grave: 6,48 milhões
- Insegurança moderada - 9,79 milhões
- Insegurança leve - 38,44 milhões
"A prevalência de insegurança alimentar moderada ou grave foi maior naqueles domicílios cujo responsável era homem, alcançando a proporção de 9%. Para domicílios onde a pessoa responsável era mulher, a proporção observada foi de 6,4%, sendo, portanto, menor", diz o IBGE.
Considerando o número de moradores, 70% dos domicílios que se encontravam em insegurança alimentar tinham até três moradores, enquanto 28,2% tinham de quatro a seis moradores.
Uma questão que segue assolando o país é como a insegurança alimentar atinge mais as pessoas do campo: 4,6% dos lares da zona rural sofrem com o problema, contra 3% dos da zona urbana.
"Pode parecer meio contraintuitivo a gente achar que na área rural as pessoas plantam, então elas não passam fome. Mas, na verdade, elas plantam pouca variedade e, talvez, pouca quantidade. Por isso, o percentual de domicílios em insegurança alimentar é maior do que no Brasil urbano", diz Maria Lúcia Vieira, analista da pesquisa.
Repercussão
Em nota, a entidade Pacto Contra a Fome "celebra com entusiasmo e atenção a redução dos índices de insegurança alimentar no Brasil".
O resultado mostra que o país está no caminho certo, mas revela também que a insegurança alimentar, em especial a fome, ainda persistem e que o Brasil que almejamos, em que o direito à alimentação adequada seja realidade para todos, ainda está distante.
Pacto Contra a Fome
Para a entidade, os avanços observados são resultado da retomada e do fortalecimento de iniciativas como o Bolsa Família, o PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), o aumento real do salário mínimo e a melhora na taxa de emprego.
Esses instrumentos têm se mostrado essenciais para garantir o acesso das famílias à alimentação, especialmente entre as populações mais vulneráveis. Além disso, é preciso reconhecer o papel fundamental da sociedade civil, cujo poder de mobilização das políticas públicas e do setor privado tem sido decisivo para promover ações concretas, ampliar o alcance das iniciativas de combate à fome e garantir que as vozes das comunidades mais vulneráveis sejam ouvidas e consideradas na construção de soluções duradouras.
Pacto Contra a Fome
A Penssan (Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional) também comemorou os dados, que "apontam avanços". Mas ressaltou que ainda existem cerca de 18,9 milhões famílias com algum grau de insegurança alimentar, das quais 2,5 milhões convivem com a fome.
Fazer frente à fome exige compromisso político e uma abordagem de políticas públicas que seja sustentável e permanente. A continuação e o aprimoramento das políticas públicas atuais de promoção da SAN [Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional] e de superação da fome são essenciais para a manutenção dos resultados positivos observados até aqui, mas também para se alcançar a meta de Fome Zero, posta na Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas.
Rede Penssan
A entidade fez uma série de recomendações ao governo brasileiro:
- A permanência das desigualdades demanda formulação de políticas públicas mais efetivas e dirigidas com as especificidades necessárias a estes grupos populacionais;
- Considerar a marcante característica de desigualdades sociais presentes no Brasil, devendo haver articulação entre novos avanços nas condições estruturais da população;
- Efetiva implementação de uma política de abastecimento alimentar que propicie o acesso à alimentação adequada de toda a população;
- Fortalecimento dos sistemas universais de assistência social (Suas) e saúde (SUS), a garantia do acesso à educação e creches, e uma mudança profunda do sistema agroalimentar brasileiro, na direção da valorização da agricultura de base familiar e da comida de verdade, saudável e livre de agrotóxicos;
- Priorizar grupos em maior vulnerabilidade à insegurança alimentar no nível dos territórios;
- Garantir que grupos ainda invisibilizados pelas pesquisas nacionais, como população em situação de rua, povos e comunidades tradicionais e povos indígenas, possam ter espaço e voz na tomada de decisão política.
Em nota, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, afirmou que a meta do governo agora é "tirar a fome do mapa do Brasil", após "tirar o Brasil do Mapa da Fome". Ele disse que a melhora é resultado "de políticas de saúde para alcançar gerações mais saudáveis, tendo a educação como alicerce" para geração de empregos e de pequenos negócios".
O Brasil tinha alcançado o patamar de 3,2% em 2013. Depois que desmantelaram todos os programas sociais e de segurança alimentar de 2017 para frente, a fome foi crescendo e chegamos a cerca de 33 milhões de pessoas no mapa da fome. Em 2023 e 2024, mais de 25 milhões saíram da insegurança alimentar, o que é fruto de muito trabalho para este feito histórico.
Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social
