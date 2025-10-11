NE: União quer indenização bilionária por 3.020 km de ferrovias abandonadas
O governo Lula e a FTL (Ferrovia Transnordestina Logística) estão em negociação, ainda sem sucesso, para definir o valor da indenização e as implicações da devolução de trechos de 3.020 km de ferrovias abandonadas em cinco estados do Nordeste.
A empresa é concessionária da malha da região desde 1997, com 4.200 km de ferrovias no Nordeste. Desse total, apenas 1.200 estão em uso, na rota entre o porto de Itaqui (MA) e o porto de Mucuripe (CE). Os demais trechos foram sendo largados ao longo do tempo, com exceção de áreas urbanas de capitais que deram lugar a metrôs (casos de Fortaleza e Recife) ou trens urbanos (casos de Maceió, João Pessoa e Natal).
A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) afirma que parte das obrigações contratuais não foi cumprida pela FTL, o que dá à União direito a indenização.
O governo sugere um investimento de R$ 3,1 bilhões na malha, sendo R$ 1,7 bilhão de indenização e outro R$ 1,4 bilhão a serem investidos na malha remanescente para o transporte de cargas e mercadorias.
A FTL, porém, questiona o valor e argumenta que a situação foi consequência de três fatores:
- Danos pela natureza: partes importantes da ferrovia foram danificadas por eventos climáticos extremos, como grandes enchentes. Com isso, alguns trechos se tornaram impossíveis de operar, ficando abandonados;
- Degradação da ferrovia: há diversos trechos de ferrovia parados e em péssimo estado de conservação. Se, por um lado, pode haver falha da concessionária em arcar com a manutenção da estrutura, por outro lado, a FTL alega que a malha já foi recebida em péssimo estado no início do contrato. De todo modo, a baixa qualidade geral dos trilhos leva a uma menor capacidade de transportar cargas e maior risco para a operação;
- Inviabilidade econômica: para a empresa, alguns trechos simplesmente deixaram de ser economicamente viáveis. Manter uma operação que dá prejuízo constante se tornou um grande desafio.
Caso chega ao TCU
Sem acordo, o caso chegou ao TCU (Tribunal de Contas da União), que analisa o problema desde julho na Comissão de Solução Consensual. Para o órgão, existem "controvérsias em análise, envolvendo aspectos econômicos, operacionais e jurídicos, que demandam uma abordagem técnica e colaborativa para alcançar uma solução sustentável e alinhada ao interesse público".
O caso é complexo e está sendo negociado de forma reservada. Procurados pela coluna, ANTT, Ministério dos Transportes e a FTL preferiram não dar entrevista. Entretanto, todos falaram sobre o caso em uma audiência pública no TCU na terça-feira (7).
A mesa de negociação tenta definir critérios técnicos de indenização para os trechos a serem devolvidos, além da destinação futura dessas áreas e os seus impactos. A comissão terá 30 dias para debater o que foi dito no evento.
Parte do trecho dessa malha está sendo usado hoje para a construção da nova Transnordestina pela mesma FTL, que deve ligar Eliseu Martins (PI) ao porto de Pecém (CE) e, futuramente, ao porto Suape (PE). A previsão é que o primeiro trecho esteja totalmente em operação em 2027.
Essa construção já é tratada como um "pagamento" da indenização dos trechos referentes a Ceará, Maranhão, Piauí e Pernambuco. "Para esses estados, já temos essa pactuação", disse Leonardo Cezar Ribeiro, Secretário Nacional de Transporte Ferroviário.
Para os demais estados, uma das propostas é que trechos recebam investimentos e sejam readequados para uso urbano de VLT (veículo leve sob trilhos) em grandes cidades, no caso, de Arapiraca (AL) e Campina Grande (PB).
Caso isso seja repactuado, a FTL ganharia a concessão da malha por mais 30 anos a partir do fim do contrato, previsto para 2027.
"Entendemos que é possível, em diálogo com o setor privado, chegar a um ponto de equilíbrio em que consigamos fazer investimento, melhorar a performance de infraestrutura. Mas, ao mesmo tempo, levar em consideração o desafio que é endereçar soluções logísticas e operacionais, inclusive a possibilidade de prorrogar o contrato considerando a complexidade das indenizações.
Leonardo Cezar Ribeiro
Na audiência, o diretor-presidente da FTL, Tufi Daher, defendeu um acordo entre as partes levando em conta que o grupo está construindo a nova Transnordestina. "A malha antiga estava completamente degradada. Tenho convicção de que o melhor para o Nordeste e para o país é entregarmos uma nova ferrovia", disse.
Áreas para as cidades
A forma como será a devolução é o que mais preocupa o TCU, segundo disse o auditor Geovaldo Oliveira. "Estamos falando de uma malha heterogênea, com diversos estágios de conservação", lembrou.
Na audiência, a FTL afirmou que o projeto é devolver os trechos aos municípios, que poderiam receber e usar esses terrenos (muitos em áreas urbanas) sob suas posses. Isso depende de anuência deles, já que, segundo a Lei das Ferrovias, a devolução deve ser feita ao Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes).
"Cada trecho desse vai exigir uma solução específica. Mesmo que tenhamos o resultado das destinações, isso não pode virar um fardo para quem quer que seja, o que exige um plano de ação ou uma política pública nesse sentido", completou Geovaldo.
Acontece que somente a remoção de trilhos e dormentes, somada ao transporte desse material até um local de acolhimento, tem custo estimado de R$ 50 mil por quilômetro. "Esse valor pode aumentar ou reduzir de acordo com a distância para onde será levado", alertou.
Nessa fase da negociação, os municípios foram chamados a contribuir com propostas e ideias para a devolução. Segundo nota do TCU, "existem pontos muito delicados e complexos no detalhamento da proposta".
Uma das soluções que está sob análise é uma reestruturação do contrato. Esse cenário poderia envolver, por exemplo, a devolução dos trechos problemáticos (mediante pagamento de uma indenização da FTL para a União), a prorrogação do contrato e a programação de novos investimentos.
TCU
