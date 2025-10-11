Assine UOL
Carlos Madeiro

Carlos Madeiro

Reportagem

NE: União quer indenização bilionária por 3.020 km de ferrovias abandonadas

Carlos Madeiro
Colunista do UOL
Trecho da malha Nordeste abandonado em Paudalho (PE)
Trecho da malha Nordeste abandonado em Paudalho (PE) Imagem: Divulgação

O governo Lula e a FTL (Ferrovia Transnordestina Logística) estão em negociação, ainda sem sucesso, para definir o valor da indenização e as implicações da devolução de trechos de 3.020 km de ferrovias abandonadas em cinco estados do Nordeste.

A empresa é concessionária da malha da região desde 1997, com 4.200 km de ferrovias no Nordeste. Desse total, apenas 1.200 estão em uso, na rota entre o porto de Itaqui (MA) e o porto de Mucuripe (CE). Os demais trechos foram sendo largados ao longo do tempo, com exceção de áreas urbanas de capitais que deram lugar a metrôs (casos de Fortaleza e Recife) ou trens urbanos (casos de Maceió, João Pessoa e Natal).

Mapa dos trechos a serem devolvidos pela FTL
Mapa dos trechos a serem devolvidos pela FTL Imagem: Reprodução

A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) afirma que parte das obrigações contratuais não foi cumprida pela FTL, o que dá à União direito a indenização.

O governo sugere um investimento de R$ 3,1 bilhões na malha, sendo R$ 1,7 bilhão de indenização e outro R$ 1,4 bilhão a serem investidos na malha remanescente para o transporte de cargas e mercadorias.

A FTL, porém, questiona o valor e argumenta que a situação foi consequência de três fatores:

  • Danos pela natureza: partes importantes da ferrovia foram danificadas por eventos climáticos extremos, como grandes enchentes. Com isso, alguns trechos se tornaram impossíveis de operar, ficando abandonados;
  • Degradação da ferrovia: há diversos trechos de ferrovia parados e em péssimo estado de conservação. Se, por um lado, pode haver falha da concessionária em arcar com a manutenção da estrutura, por outro lado, a FTL alega que a malha já foi recebida em péssimo estado no início do contrato. De todo modo, a baixa qualidade geral dos trilhos leva a uma menor capacidade de transportar cargas e maior risco para a operação;
  • Inviabilidade econômica: para a empresa, alguns trechos simplesmente deixaram de ser economicamente viáveis. Manter uma operação que dá prejuízo constante se tornou um grande desafio.
Trem circulando na malha Nordeste nos anos 1980
Trem circulando na malha Nordeste nos anos 1980 Imagem: Reprodução

Caso chega ao TCU

Sem acordo, o caso chegou ao TCU (Tribunal de Contas da União), que analisa o problema desde julho na Comissão de Solução Consensual. Para o órgão, existem "controvérsias em análise, envolvendo aspectos econômicos, operacionais e jurídicos, que demandam uma abordagem técnica e colaborativa para alcançar uma solução sustentável e alinhada ao interesse público".

O caso é complexo e está sendo negociado de forma reservada. Procurados pela coluna, ANTT, Ministério dos Transportes e a FTL preferiram não dar entrevista. Entretanto, todos falaram sobre o caso em uma audiência pública no TCU na terça-feira (7).

A mesa de negociação tenta definir critérios técnicos de indenização para os trechos a serem devolvidos, além da destinação futura dessas áreas e os seus impactos. A comissão terá 30 dias para debater o que foi dito no evento.

Parte do trecho dessa malha está sendo usado hoje para a construção da nova Transnordestina pela mesma FTL, que deve ligar Eliseu Martins (PI) ao porto de Pecém (CE) e, futuramente, ao porto Suape (PE). A previsão é que o primeiro trecho esteja totalmente em operação em 2027.

18.jul.2025 - Lula e autoridades em trem da nova Transnordestina durante visita ao município de Missão Velha (CE)
18.jul.2025 - Lula e autoridades em trem da nova Transnordestina durante visita ao município de Missão Velha (CE) Imagem: Ricardo Stuckert/PR

Essa construção já é tratada como um "pagamento" da indenização dos trechos referentes a Ceará, Maranhão, Piauí e Pernambuco. "Para esses estados, já temos essa pactuação", disse Leonardo Cezar Ribeiro, Secretário Nacional de Transporte Ferroviário.

Para os demais estados, uma das propostas é que trechos recebam investimentos e sejam readequados para uso urbano de VLT (veículo leve sob trilhos) em grandes cidades, no caso, de Arapiraca (AL) e Campina Grande (PB).

Caso isso seja repactuado, a FTL ganharia a concessão da malha por mais 30 anos a partir do fim do contrato, previsto para 2027.

"Entendemos que é possível, em diálogo com o setor privado, chegar a um ponto de equilíbrio em que consigamos fazer investimento, melhorar a performance de infraestrutura. Mas, ao mesmo tempo, levar em consideração o desafio que é endereçar soluções logísticas e operacionais, inclusive a possibilidade de prorrogar o contrato considerando a complexidade das indenizações.
Leonardo Cezar Ribeiro

Na audiência, o diretor-presidente da FTL, Tufi Daher, defendeu um acordo entre as partes levando em conta que o grupo está construindo a nova Transnordestina. "A malha antiga estava completamente degradada. Tenho convicção de que o melhor para o Nordeste e para o país é entregarmos uma nova ferrovia", disse.

Trilhos sem uso passando pela sede da estação de Arapiraca (AL)
Trilhos sem uso passando pela sede da estação de Arapiraca (AL) Imagem: Prefeitura de Arapiraca/Divulgação

Áreas para as cidades

A forma como será a devolução é o que mais preocupa o TCU, segundo disse o auditor Geovaldo Oliveira. "Estamos falando de uma malha heterogênea, com diversos estágios de conservação", lembrou.

Na audiência, a FTL afirmou que o projeto é devolver os trechos aos municípios, que poderiam receber e usar esses terrenos (muitos em áreas urbanas) sob suas posses. Isso depende de anuência deles, já que, segundo a Lei das Ferrovias, a devolução deve ser feita ao Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes).

"Cada trecho desse vai exigir uma solução específica. Mesmo que tenhamos o resultado das destinações, isso não pode virar um fardo para quem quer que seja, o que exige um plano de ação ou uma política pública nesse sentido", completou Geovaldo.

Acontece que somente a remoção de trilhos e dormentes, somada ao transporte desse material até um local de acolhimento, tem custo estimado de R$ 50 mil por quilômetro. "Esse valor pode aumentar ou reduzir de acordo com a distância para onde será levado", alertou.

Nessa fase da negociação, os municípios foram chamados a contribuir com propostas e ideias para a devolução. Segundo nota do TCU, "existem pontos muito delicados e complexos no detalhamento da proposta".

Uma das soluções que está sob análise é uma reestruturação do contrato. Esse cenário poderia envolver, por exemplo, a devolução dos trechos problemáticos (mediante pagamento de uma indenização da FTL para a União), a prorrogação do contrato e a programação de novos investimentos.
TCU

