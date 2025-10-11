NE: União quer indenização bilionária por 3.020 km de ferrovias abandonadas

Na audiência, a FTL afirmou que o projeto é devolver os trechos aos municípios, que poderiam receber e usar esses terrenos (muitos em áreas urbanas) sob suas posses. Isso depende de anuência deles, já que, segundo a Lei das Ferrovias, a devolução deve ser feita ao Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes).

"Cada trecho desse vai exigir uma solução específica. Mesmo que tenhamos o resultado das destinações, isso não pode virar um fardo para quem quer que seja, o que exige um plano de ação ou uma política pública nesse sentido", completou Geovaldo.

Acontece que somente a remoção de trilhos e dormentes, somada ao transporte desse material até um local de acolhimento, tem custo estimado de R$ 50 mil por quilômetro. "Esse valor pode aumentar ou reduzir de acordo com a distância para onde será levado", alertou.

Nessa fase da negociação, os municípios foram chamados a contribuir com propostas e ideias para a devolução. Segundo nota do TCU, "existem pontos muito delicados e complexos no detalhamento da proposta".