Fome cai, mas insegurança alimentar ainda afeta 1/3 das famílias do N e NE
O Brasil comemorou no ano passado a redução da fome a patamares de 2013. Houve queda em todas as regiões, mas desigualdade regional persiste: Norte e Nordeste seguem com as taxas mais altas, com mais de uma em cada três famílias sob insegurança alimentar.
Média de lares em insegurança alimentar:
- Brasil - 24,2%
- Norte - 37,6%
- Nordeste - 34,8%
- Sudeste 19,7%
- Sul - 13,6%
- Centro-Oeste 20,5%
Os dados são do módulo Segurança Alimentar da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, divulgada na última sexta-feira pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísta).
Estado da COP-30, Pará tem a maior taxa
Norte e Nordeste abrigam 35% da população, mas metade dos lares em insegurança alimentar do país: são 9,4 milhões, contra um total de 18,9 milhões em todo o Brasil.
Nas duas regiões, estão os 14 estados com as maiores taxas de insegurança alimentar. A maior é a do Pará (44,6%). A menor do país está em Santa Catarina (9,4%), na região Sul.
Na definição do IBGE, a insegurança alimentar é dividida em três níveis:
- Insegurança alimentar leve: preocupação ou incerteza quanto ao acesso a alimentos e redução da qualidade para não afetar a quantidade;
- Insegurança alimentar moderada: falta de qualidade e redução na quantidade de alimentos entre adultos;
- Insegurança alimentar grave, considerada fome: falta de qualidade e redução na quantidade de alimentos também entre menores de 18 anos.
"A fome é estruturalmente mais intensa no Norte e no Nordeste, e isso é um problema histórico e estrutural do Brasil", explica Ricardo Mota, gerente de Inteligência Estratégica do Pacto Contra a Fome.
Ele explica que fome e pobreza estão diretamente ligadas, pois é por meio da renda que se acessa a alimentação digna. A pobreza também se relaciona com acesso à educação, saúde e a oportunidades, o que limita o impacto de políticas como o Bolsa Família, por exemplo.
Norte tem pior cenário
O Norte é a única região que teve estados em que a insegurança alimentar aumentou entre 2023 e 2024. "Uma hipótese forte é que isso foi um efeito das mudanças climáticas. No ano passado, a região sofreu muito com a seca", diz a pesquisadora da rede Penssan Rosana Salles da Costa. A única unidade da federação que registrou o aumento e não faz parte da região é o Distrito Federal.
- Roraima: aumento de 36,4% para 43,6%
- Distrito Federal: 26,5% para 27%;
- Amapá: 30,7% para 32,5%;
- Tocantins: 28,9% para 29,6%.
Em relação à insegurança alimentar grave, a taxa da região Norte é praticamente o dobro da média nacional e quase quatro vezes maior que a da região Sul. Entre os estados, o líder é o Amapá, com 9,3% da população passando fome, seguido por Amazonas (7,2%) e Roraima (6,7%).
- Brasil - 3,2% dos lares têm fome
- Norte - 6,3%
- Nordeste - 4,8%
- Centro-Oeste - 2,8%
- Sudeste - 2,1%
- Sul - 2,1%
Historicamente, Norte e Nordeste têm particularidades que as afetam. O Norte por ter o maior percentual de população rural; o Nordeste, por ter boa parte de área de clima semiárido. É o que diz Rosana, da rede Penssan.
Na região Norte, as pessoas do campo são as que mais sofrem com a fome em todo o país: 4,6% dos lares da zona rural têm insegurança alimentar grave, contra 3% dos da zona urbana.
Já no Nordeste, as secas têm relação direta com a insegurança alimentar. "O acesso à água está ligado à alimentação adequada", diz Rosana, que também é professora de nutrição da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e está cedida à Secretaria Extraordinária de Combate à Pobreza e à Fome do MDS (Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome).
Segundo Rosana, o desempenho do Nordeste é melhor "por mais políticas locais, como restaurantes públicos e cozinhas comunitárias".
Desafios
Diante da redução dos patamares da fome, um desafio que Rosana enxerga para o país é como chegar nas pessoas que ainda estão em condições mais graves de insegurança.
"Quando se reduz desigualdades, as pessoas que vão ficando nesse estrato de insegurança grave são as mais vulneráveis, mais difíceis de atingir com política pública. As pessoas em situação de rua, por exemplo, sequer aparecem nesses dados do IBGE. Mas o Brasil está avançando", avalia.
Já Ricardo Mota defende duas frentes para reduzir a desigualdade regional:
- Corrigir de forma mais pontual o acesso à renda com programas de proteção e assistência social;
- Implementar políticas mais acessíveis e que consigam efetivamente chegar às pessoas mais vulneráveis.
Hoje a gente tem um fator bastante complicado, que é a execução das políticas a nível municipal. Nem sempre ela consegue chegar até a ponta, e isso gera essas disparidades que têm uma dificuldade de serem corrigidas no curto praz.o
Ricardo Mota
