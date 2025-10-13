Prefeita eleita por 57 votos no PI é cassada por fraudar cartões de vacina

Sobre as vacinas, afirmou que o município de Jurema recebeu, em janeiro de 2024, 20 doses do imunizante, que teriam sido aplicadas regularmente. A defesa também citou o princípio da universalidade do SUS (Sistema Único de Saúde), que permite a vacinação de qualquer cidadão, independentemente do domicílio.

Os advogados ainda alegaram que não havia obrigatoriedade de registro das vacinações no sistema informatizado, justificando o uso apenas de anotações manuais. Também defendeu que muitos dos eleitores tinham vínculos legítimos com a cidade, como familiares, e que não se pode presumir que todos votaram na prefeita reeleita.

Juiz viu fraude

Na sentença, o juiz destacou que a investigação revelou um "movimento massivo e atípico". A maioria dos novos eleitores veio do município vizinho de Anísio de Abreu, o que indicaria ação coordenada para fraudar o domicílio eleitoral.

A confluência de testemunhos, corroborada pelos fatos objetivos e pela ausência de publicidade de campanha de vacinação no município de Jurema, demonstra de forma cabal que as transferências eleitorais não decorreram de vínculos espontâneos e legítimos, mas sim de uma estratégia deliberada de aliciamento de eleitores, valendo-se da emissão de documentos públicos fraudulentos para ludibriar a Justiça Eleitoral e inflar o colégio eleitoral de Jurema-PI com fins eleitoreiros.

Trecho da decisão do juiz Caio Cézar Carvalho de Araújo

O magistrado ressaltou que a legislação eleitoral exige que o vínculo com o domicílio "seja real, efetivo e demonstrável".