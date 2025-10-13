Piauí ganha prêmio da Unesco por criar disciplina de IA em escolas públicas
O Piauí foi premiado pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) por implantar a disciplina de IA (Inteligência Artificial) nas escolas públicas do estado. O prêmio Rei Hamad Bin Isa Al-Khalifa, que anunciou os vencedores na última quinta-feira (9), reconhece iniciativas inovadoras que utilizam tecnologias da informação e da comunicação na educação.
Desde o ano passado, o programa "Piauí Inteligência Artificial", da Secretaria da Educação do estado, dá aulas de IA a cerca de 120 mil estudantes do 9° ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio.
As aulas são obrigatórias e conduzidas pelos próprios professores da rede estadual, que já ensinam outras disciplinas. "Já capacitamos mais de 800 professores, e agora estamos chegando a mil, para ministrar a disciplina", diz o secretário Washington Bandeira.
Uma dessas professoras é Amanda Santos, que ensina biologia, mas assumiu também a disciplina de IA no Centro Estadual de Tempo Integral Paulo Freire, na zona rural de Guaribas. "A gente se preocupa que nossos alunos não sejam apenas consumidores de tecnologia, mas entendam como funciona", diz.
Os estudantes aprendem conceitos de forma acessível, como redes neurais, árvores de decisão, algoritmos e dados. Além disso, entendem como essas tecnologias são usadas em aplicações do cotidiano, como assistentes virtuais, filtros de redes sociais, sistemas de recomendação e até carros autônomos.
Amanda diz que, nas aulas, os estudantes são estimulados a pensar criticamente sobre o uso da IA, discutir questões éticas e desenvolver projetos práticos.
Fazemos atividades práticas, às vezes desplugadas [sem uso de computadores ou celular], para que os alunos consigam aprender mesmo sem depender desses dispositivos ou internet. Além disso, incentivamos muito a criatividade e o uso da tecnologia para resolver problemas reais do contexto em que vivem, especialmente na comunidade rural.
Amanda Santos, professora de biologia e IA
Primeiro das Américas
O Piauí foi o primeiro território das Américas a incluir a disciplina na grade curricular de escolas públicas. A Unesco reconheceu o feito na Semana da Aprendizagem Digital em Paris, na França, no ano passado.
O secretário Washington Bandeira diz que do governador Rafael Fonteles (PT) foi quem deu a ideia de criar a disciplina, após missões internacionais. "Nós fomos a alguns países e conversamos com big techs para desenvolvermos isso. Nós já tínhamos IA na educação em ferramentas para ensino adaptativo, correção de redação, em trilhas de aprendizagem, mas não tínhamos no ensino".
Ele conta que outros sete estados já mandaram equipes ao Piauí para conhecer e replicar o programa. "Nossa ideia é que o uso da IA promova equidade na educação".
O programa é uma parceria do estado com a UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul ), a Unipampa (Universidade Federal do Pampa), o IFFar (Instituto Federal Farroupilha), a UFPI (Universidade Federal do Piauí), a Secretaria de Inteligência Artificial do Estado e o Google.
