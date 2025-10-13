Piauí ganha prêmio da Unesco por criar disciplina de IA em escolas públicas

As aulas são obrigatórias e conduzidas pelos próprios professores da rede estadual, que já ensinam outras disciplinas. "Já capacitamos mais de 800 professores, e agora estamos chegando a mil, para ministrar a disciplina", diz o secretário Washington Bandeira.

Uma dessas professoras é Amanda Santos, que ensina biologia, mas assumiu também a disciplina de IA no Centro Estadual de Tempo Integral Paulo Freire, na zona rural de Guaribas. "A gente se preocupa que nossos alunos não sejam apenas consumidores de tecnologia, mas entendam como funciona", diz.

Os estudantes aprendem conceitos de forma acessível, como redes neurais, árvores de decisão, algoritmos e dados. Além disso, entendem como essas tecnologias são usadas em aplicações do cotidiano, como assistentes virtuais, filtros de redes sociais, sistemas de recomendação e até carros autônomos.

Amanda diz que, nas aulas, os estudantes são estimulados a pensar criticamente sobre o uso da IA, discutir questões éticas e desenvolver projetos práticos.

Fazemos atividades práticas, às vezes desplugadas [sem uso de computadores ou celular], para que os alunos consigam aprender mesmo sem depender desses dispositivos ou internet. Além disso, incentivamos muito a criatividade e o uso da tecnologia para resolver problemas reais do contexto em que vivem, especialmente na comunidade rural.

Amanda Santos, professora de biologia e IA