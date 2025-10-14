Deputados acusam governador do MA de grampear opositores; ele nega
Deputados federais e estaduais de vários partidos estão acusando o governador do Maranhão, Carlos Brandão (PSB), de usar a Polícia Civil do estado como um "instrumento de perseguição política" a opositores. Eles pediram investigação ao MP (Ministério Público) Estadual e à PF (Polícia Federal).
Nesta segunda-feira (13), o deputado federal Márcio Jerry (PCdoB-MA) publicou no X um ofício direcionado ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), pedindo que a PF apure supostos grampos em conversas dele e do colega Rubens Pereira Júnior (PT-MA) —o que é negado "com veemência" pelo governo.
Ambos são vice-líderes do governo federal. Além dos dois, a postagem cita outro alvo da suposta espionagem: o secretário-executivo do Ministério dos Esportes, Diego Galdino.
Os deputados e o governador são da base de apoio de Lula no Maranhão. Entretanto, como mostrou a coluna na semana passada, há um racha entre políticos de esquerda no estado, que ameaça dividir o palanque do presidente em 2026. O rompimento piorou com a ida do ex-governador Flávio Dino para o STF (Supremo Tribunal Federal), em fevereiro de 2024, deixando um vácuo de liderança do grupo no Maranhão.
Ao UOL, Jerry disse que, na semana passada, foi procurado por uma jornalista que citou a existência de cópias de gravações dele e, em seguida, mandou uma transcrição de aspas atribuídas ao deputado. "Achei muito estranho porque não há investigação contra mim e, se há gravação, alguém fez ilegalmente. O Rubens Júnior me reportou a mesma situação, então não era uma coisa isolada", afirma.
Segundo a denúncia feita a Hugo Motta, informações que os parlamentares receberam dão indícios de que ambos teriam sido grampeados.
"Tais supostas gravações constariam em inquérito policial instaurado e instruído pela Polícia Civil do Estado do Maranhão e que teriam sido, inclusive, objeto de perícia, e que foram encaminhados para a imprensa. Os áudios acabaram não sendo disponibilizados aos deputados federais. Os fatos são gravíssimos, pois podem revelar possível utilização política da Polícia Civil do estado do Maranhão para perseguir adversários e/ou até mesmo para constranger aliados", diz o ofício.
A assessoria de Motta informou que ele não vai se manifestar por enquanto.
URGENTE-- Márcio Jerry (@marciojerry) October 13, 2025
Os deputados federais Márcio Jerry (PCdoB) e Rubens Júnior (PT) @rubenspereirajr encaminharam representação ao presidente da @camaradeputados , deputado @HugoMottaPB , solicitando providências junto a Polícia Federal para investigar gravíssima e bem fundamentada? pic.twitter.com/qUj3m6Chrl
SSP repudia denúncia
O UOL procurou a assessoria de Brandão, que enviou uma nota em que a Secretaria de Segurança Pública do Maranhão "repudia com veemência a denúncia descabida".
"A Polícia Civil informa que não houve investigação, não foram feitas escutas e nem perícias relacionadas aos senhores Márcio Jerry, Rubens Júnior e Diego Galdino, assim como de quem quer seja nesse contexto de utilização da força de segurança pública para fins políticos. Deputado federal tem foro diferenciado, muito além da competência de atuação da Secretaria de Segurança Pública do Estado", diz o texto.
Pedido de investigação no MP
O UOL teve acesso também a um documento entregue ao MP no último dia 8, assinado por Jerry e pelos deputados estaduais Leandro Bello (Podemos), Carlos Lula (PSB), Ricardo Rios (PCdoB), Júlio Mendonça (PCdoB), Othelino Alves (Solidariedade) e Rodrigo Lago (PCdoB).
Eles citam na manifestação que existem casos suspeitos, como um procedimento instaurado contra o vice-governador Felipe Camarão (PT) pela Superintendência de Polícia Civil do Interior, embora os fatos tivessem ocorrido em São Luís.
Além disso, reclamam de "vazamentos seletivos de informações sigilosas" e concentração indevida de casos sensíveis com repetição das mesmas autoridades policiais responsáveis por apurações de maior relevância.
Os parlamentares pedem que a promotoria do controle externo da atividade policial cobre uma listagem de todos os inquéritos instaurados contra agentes políticos de oposição nos últimos 24 meses. "Não se apura fatos com imparcialidade, mas sim pessoas com identidade política", dizem.
Os deputados pediram que o MP faça também uma inspeção nesses inquéritos e na forma de distribuição de casos por delegacias. Eles também querem a abertura de um procedimento criminal para apurar violações de sigilo de investigações.
O UOL perguntou ao MP se houve algum procedimento aberto sobre o caso, mas não obteve retorno até o momento.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.