Outras candidatas contam com o apoio de alas do PT e de integrantes do governo — entre elas, a advogada Carol Proner, a desembargadora Simone Schreiber e as ministras Katia Arruda, do TST (Tribunal Superior do Trabalho), e Regina Helena Costa, do STJ (Superior Tribunal de Justiça).

Os interessados em ocupar uma vaga no STF costumam conversar com o entorno de Lula. Quando não têm acesso a interlocutores, alimentam a esperança de ganhar a atenção do presidente. A promotora Ana Cláudia Pinho, do Pará, tem se apresentado publicamente como candidata. Com atuação na área de direitos humanos, recebeu inclusive uma carta de recomendação do jurista italiano Luigi Ferrajoli, considerado o pai do garantismo penal.

Entre os principais assessores de Lula, há quem acredite que o presidente poderá sim nomear uma mulher para o lugar de Rosa Weber. No entanto, a maior parte do entorno do presidente aposta que ele escolherá alguém de confiança — e, até agora, ele não tem relação de proximidade com uma mulher do Judiciário.

Os mais cotados para a vaga seguem sendo o advogado-geral da União, Jorge Messias, e o presidente do TCU (Tribunal de Contas da União), Bruno Dantas, que têm se mostrado aliados importantes do presidente.

Zanin deixou setores da militância enfurecidos depois que negou habeas corpus a um condenado por furto famélico, votou contra a descriminalização do porte de maconha e, por motivos processuais, foi o único a se manifestar contra a equiparação da homofobia ao crime de injúria racial.

Restam dois temas importantes para minorias que o STF ainda vai definir: as regras de demarcação de terras indígenas — que tem julgamento marcado para amanhã — e a descriminalização do aborto. Até agora, a ala mais conservadora do tribunal tem formado maioria. Com esses julgamentos no horizonte, emplacar um representante das minorias no tribunal virou prioridade para os movimentos sociais.