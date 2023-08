'Acredito em boas energias, de qualquer religião', diz indicada ao STJ

Indicada na terça-feira (29) por Luiz Inácio Lula da Silva para ocupar uma cadeira no STJ (Superior Tribunal de Justiça), a advogada Daniela Teixeira disse à coluna que respeita todas as práticas religiosas - e garantiu que nenhuma crença afetaria a forma de julgar processos se for nomeada para o tribunal.

Ela lembrou que criou a Comissão de Combate à intolerância religiosa da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) do Distrito Federal e que recebeu da Câmara Legislativa do Distrito Federal em 2016 o Prêmio Religare "pelos relevantes serviços prestados à sociedade no combate à intolerância religiosa".

Conforme noticiado pela colunista Monica Bergamo, no jantar de comemoração pela nomeação de Daniela Teixeira, um grupo presente rezou um Pai-Nosso para celebrar a conquista.