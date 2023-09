A decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Dias Toffoli de anular todas as provas obtidas no acordo de leniência da Odebrecht pode não resultar em benefício a empresas punidas pela Lava Jato. Ao menos no TCU (Tribunal de Contas da União), a tendência é que a decisão não tenha efeito imediato.

O Ministério Público junto ao TCU sugeriu a reabilitação das empresas. O subprocurador-geral Lucas Furtado pediu uma análise para que sejam anuladas declarações de inidoneidade feitas com base no acordo, diante da anulação das provas que teriam motivado as sanções.

Segundo ministros do TCU, primeiro seria necessário apontar quais processos foram julgados no tribunal a partir das provas obtidas pelo acordo de leniência. Integrantes do TCU informaram à coluna que o Ministério Público não teria compartilhado o acordo com o tribunal. Portanto, o documento não teria servido de base para punir outras empresas que não a própria Odebrecht. Nesse caso, outras empresas não poderiam ser beneficiadas agora.