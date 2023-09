Em caráter reservado, integrantes da PGR (Procuradoria-Geral da República) afirmam que o mais provável é a maioria das ações sejam julgadas em ambiente virtual, sem a necessidade do encontro dos ministros. Os primeiros casos serviriam apenas para a fixação de uma tese para ser aplicada nos casos semelhantes. Daí a necessidade do julgamento inicial em plenário físico.

Os primeiros réus serão Aécio Lúcio Costa Pereira, Thiago de Assis Mathar e Moacir José dos Santos, acusados da prática de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado.

Para não comprometer a pauta do STF, Rosa Weber manteve a pauta inicialmente prevista para as sessões vespertinas de quarta e quinta-feira.

Em 2012, a pauta do STF virou monotemática quando o plenário começou a julgar os réus do processo do mensalão. Foram seis meses totalmente dedicados à ação penal, com o adiamento de outras discussões que aguardavam o veredito da corte. Na época, não existia a alternativa do plenário virtual.

Outro ponto que pode dar mais celeridade ao julgamento dos processos de 8 de janeiro é a semelhança das acusações atribuídas aos réus. Isso pode permitir, por exemplo, o julgamento dos acusados em blocos, separados por tipos de crimes, assim como foi feito na análise dos recebimentos das denúncias.