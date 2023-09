O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem evitado conversar com assessores sobre a sucessão de Rosa Weber no STF (Supremo Tribunal Federal). A ministra se aposenta no dia 2 de outubro e abrirá, dessa forma, a segunda vaga na corte para escolha do petista neste ano.

Em respeito a Rosa Weber, Lula não quer antecipar a discussão antes da data de aposentadoria, para não parecer "ansioso" pela saída da ministra. Interlocutores próximos dizem que Lula não incluiu o assunto na pauta entre uma viagem e outra. O presidente chegou da Índia na segunda-feira (11) e vai hoje para Cuba.

O anúncio do próximo ministro do STF, portanto, ficará para outubro.