Furtado lembra que, de acordo com a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, o magistrado poderá ser punido com aposentadoria compulsória por "procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o decoro de suas funções". Membros do Ministério Público estão sujeitos à mesma regra.

"Sendo assim, a se confirmar, portanto, suposta participação, ainda que financeira, de servidores ou membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, há que se perquirir as devidas penalizações aos agentes infratores", diz a petição.

"Não se pode exigir, pois, dos administradores públicos e correlatos, simplesmente o mero cumprimento da lei - não basta serem honestos; precisam, igualmente, parecer honestos e preocupados com o devido zelo da coisa pública", completa o procurador.