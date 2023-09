O escritório Pogust Goodhead entrou em contato com a coluna após a publicação da notícia para explicar que não atua no Brasil, mas "se encarrega apenas dos procedimentos jurídicos na Inglaterra, em parceria com mais de 5 mil advogados brasileiros, credenciados na OAB, que se encarregam do atendimento aos clientes no Brasil".

Paralelamente ao processo na Inglaterra, as vítimas tentam fechar um acordo com as empresas responsáveis pela tragédia, com a mediação do poder público brasileiro, para a negociação de uma indenização coletiva.

As negociações estavam sendo conduzidas pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça), com cifras em torno de R$ 112 bilhões. Agora, está nas mãos da Justiça Federal.

O desastre aconteceu em novembro de 2015, quando foi rompida a barragem do Fundão, em Mariana. A empresa responsável era a Samarco, formada pelas duas maiores mineradoras do mundo, a anglo-australiana BHP e a brasileira Vale.

A ação na Inglaterra contra a BHP pede indenização de US$ 44 bilhões. A avaliação no meio jurídico é que a duplicidade de ações pode atrapalhar as negociações no Brasil.

Á coluna, o escritório afirmou que "a ação das vítimas de Mariana na Inglaterra não impacta negativamente as negociações de repactuação no Brasil. Pelo contrário, ela complementa os esforços para buscar justiça e responsabilização em todas as instâncias pertinentes".