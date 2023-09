De acordo com o voto do relator, Edson Fachin, os ocupantes das terras sem histórico de usurpação de direitos indígenas ou de conflito teriam direito à indenização pelas benfeitorias promovidas no local. Cármen Lúcia e Luiz Fux concordaram.

Alexandre de Moraes defende o pagamento também pela perda das terras. As indenizações teriam de ser pagas antes da demarcação em favor dos indígenas. Há temor entre os povos originários que essa eventual regra atrase as demarcações.

Cristiano Zanin também defende as indenizações, mas não as vincula às demarcações. E vai além: para ele, não apenas a União seria devedora, mas também estados e municípios que titularam terras indevidamente. Dias Toffoli concorda com a proposta.

Luís Roberto Barroso disse que o julgamento não era o momento para se discutir demarcações. Mas afirmou que, se vencido pela maioria, defende que a indenização a ser paga ao dono da terra não seja prévia à demarcação.

Diante de tantas discordâncias sobre as indenizações, os ministros vão discutir na próxima semana o destino dos perdedores - e iniciar, assim, uma outra votação sobre o tema.