Se o presidente escolher Dino para a vaga que será deixada por Rosa Weber no próximo dia 2, estará alçando à mais alta corte do país não apenas um aliado do governo, mas um articulador político que, somado a Moraes e Mendes, conferirá ainda mais poder institucional ao Supremo.

Nesse cenário, os três formariam um time. Com discurso alinhado, a expectativa é que Moraes deixaria aos poucos de ser uma voz de comando no Judiciário para ser parte de um trio. Juntos, os três ministros poderiam dar ao Supremo ainda maior protagonismo na Praça dos Três Poderes.

A outra opção de Lula é Messias — que, assim como Dino, mostrou ser um aliado fiel nos primeiros meses de governo. Segundo fontes do alto escalão do governo, a expectativa seria Messias, uma vez empossado ministro do Supremo, atuar mais como um aliado do governo do que como peça no fortalecimento institucional do tribunal.

Messias é ligado a Cristiano Zanin, o primeiro escolhido por Lula para uma vaga no Supremo na gestão iniciada em 2023. Como não é o candidato de Moraes e Mendes ao tribunal, o mais natural seria ele compor internamente uma dupla com Zanin.

Nessa perspectiva, ambos seriam uma espécie de base de sustentação do governo em votações estratégicas no Supremo. Poderiam, portanto, servir de contraponto à dupla André Mendonça e Kassio Nunes Marques, nomeados por Jair Bolsonaro.

A escolha entre Dino e Messias leva em conta também a guerra de poder já instalada no Ministério da Justiça e na AGU (Advocacia-Geral da União) pelo comando das pastas.