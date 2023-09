Ele propôs que, se for reconhecida a ocupação tradicional sobre terras que tenham uma cadeia de domínio legítima, os proprietários não podem ser prejudicados. Nesses casos, a União deve pagar indenização sobre o valor total dos imóveis, e não apenas sobre as benfeitorias realizadas.

Um ponto no voto de Moraes preocupa os indígenas é que, para ele, as indenizações teriam de ser pagas antes das demarcações. Há temor entre os povos originários que essa regra atrase as demarcações.

Votos com outras abordagens foram dados em plenário na semana passada. Edson Fachin, Cármen Lúcia e Luiz Fux defenderam que os ocupantes das terras sem histórico de usurpação de direitos indígenas ou de conflito tenham direito à indenização apenas pelas benfeitorias promovidas no local.

Cristiano Zanin também defende as indenizações, mas não diz que deveriam ser anteriores às demarcações. Em outro ponto, ele defende que não apenas a União seja devedora, mas também estados e municípios que titularam terras indevidamente. Dias Toffoli concorda.

Para Luís Roberto Barroso, agora não seria o momento para o tribunal discutir demarcações. Mas completou que, caso seja vencido pela maioria, as indenizações não devem preceder as demarcações.

Um detalhe deve ser decidido logo no início da sessão. Os ministros André Mendonça e Kassio Nunes Marques foram favoráveis à regra do marco temporal. Portanto, os votos deles não tratam de indenizações. Ainda não foi definido se os dois participarão dessa fase do julgamento.