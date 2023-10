No dia 10, Bolsonaro será julgado por usar de forma ilegal a estrutura da Presidência da República para transmitir lives nas quais se apresentava como candidato à reeleição. No dia 17, está na pauta do TSE a discussão sobre o uso indevido das festividades do Sete de Setembro do ano passado para promover sua candidatura.

Com três causas diferentes para embasar a inelegibilidade, o discurso de Bolsonaro de que ele teria sido pego em uma filigrana fica mais fraco.

Existe outra razão para o TSE julgar Bolsonaro novamente. Nos processos em pauta, não apenas o ex-presidente pode ser condenado, mas também o general Walter Braga Netto, que concorreu a vice na chapa de Bolsonaro e é acusado dos mesmos crimes.

O outro motivo para o julgamento de outros processos contra Bolsonaro é uma corrida contra o tempo. O relator dos processos, ministro Benedito Gonçalves, deixar a corte em 9 de novembro. No lugar dele, assumirá o ministro Raul Araujo. Enquanto Gonçalves votou em junho pela condenação de Bolsonaro, Araujo defendeu a absolvição do ex-presidente.

No TSE, a expectativa é que, quando assumir a relatoria dos casos, Araujo não imprima um ritmo de tramitação tão célere quanto o de Gonçalves. No tribunal, ministros apostam que os votos serão curtos. Alguns acreditam, inclusive, que outros processos contra Bolsonaro possam ser inseridos na pauta do plenário antes da saída do relator.