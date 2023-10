Ministros do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) não devem votar no primeiro dia do julgamento de Jair Bolsonaro (PL). A sessão desta terça-feira (10) deve ser dedicada à manifestação oral de advogados de acusação e de defesa, além do Ministério Público Eleitoral. Os sete ministros da corte devem começar a votar na próxima sessão, agendada para o dia 17.

No início da sessão de hoje, o relator, ministro Benedito Gonçalves, leu o resumo das investigações. Em seguida, falarão os advogados do PDT, Walber Agra e Ezikelly Barros, por 30 minutos; Angelo Ferraro, do PT, por 15 minutos; e Tarcísio Vieira de Carvalho, da coligação de Bolsonaro, por 30 minutos. Por fim, o procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet, terá mais 30 minutos.

Com tanto tempo para sustentações orais, não dará tempo para os ministros começarem a votar. A sessão da próxima semana deve começar com o voto de Benedito Gonçalves, que será seguido dos outros ministros do TSE. O presidente, Alexandre de Moraes, votará por último.