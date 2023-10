Nos mandatos anteriores, os escolhidos de Lula assumiram o cargo menos de três meses depois da aposentadoria do antecessor. Os ministros nomeados por Lula que já se aposentaram são Lewandowski, Eros Grau, Joaquim Barbosa, Carlos Ayres Britto e Cezar Peluso. Menezes Direito foi escolhido por Lula e morreu antes de se aposentar, em setembro de 2009.

Não existe prazo para o presidente da República escolher um ministro do STF. Além do tempo que se passe entre a aposentadoria de um ministro e a nomeação de um outro; antes de tomar posse, o escolhido precisa ser sabatinado na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado e ter o nome submetido a votação no plenário da Casa. Muitas vezes, conjunturas políticas podem travar esse processo.

Enquanto Lula não anuncia um substituto para Rosa Weber, o Supremo funcionará com dez das 11 vagas preenchidas. O risco é haver empate em alguma votação. Quando isso acontece, o mais comum é que o julgamento seja suspenso para aguardar a posse do próximo ministro.