O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso, considerou 2023 um ano desafiador, pelos ataques sofridos no 8 de janeiro. Em compensação, afirmou que a Corte foi produtiva. Barroso tomou posse na presidência do tribunal em 28 de setembro, em substituição à ministra Rosa Weber.

"O ano de 2023 foi desafiador para o Supremo Tribunal Federal, após ter começado com a destruição do edifício-sede num ato golpista praticado por pessoas que não compreendem os valores democráticos, e hoje estão respondendo por isso", declarou o ministro à coluna.