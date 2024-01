Nas eleições de 2020, o fundo somou R$ 2 bilhões, que equivalem a R$ 2,9 bilhões em valores atuais. Em 2018, primeira eleição em que o Fundo Eleitoral operou, foi disponibilizado R$ 1,7 bilhão às campanhas - ou 2,9 bilhões em cifras corrigidas.

Em 2018, o setor do TSE responsável pela fiscalização das contas de campanha contava com 14 funcionários. Em 2019, houve acréscimo de dez novos servidores. No entanto, cinco deles pediram transferência para outras áreas e outros órgãos posteriormente.

Neste mês, o setor de fiscalização do TSE foi reforçado com cinco novos servidores. Portanto, hoje são 24 examinadores de contas no tribunal, o mesmo número de 2019.

Em 2015, o STF (Supremo Tribunal Federal) proibiu que empresas financiassem campanhas eleitorais. Em 2017, foi criado o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, conhecido como Fundo Eleitoral.

Nesta quarta-feira (24), o TSE realizou audiência pública para debater, entre outros temas, diretrizes para a distribuição dos recursos do fundo. Representantes da sociedade civil apresentaram sugestões para aprimorar a regra atual.

Uma das sugestões foi para que os recursos do fundo somente fiquem disponíveis após a divulgação da lista definitiva de candidaturas, com a definição de percentuais exatos de gênero e raça.