Bolsonaro insinuou, sem provas, que Moraes estaria 'levando US$ 50 milhões'

Para convencer os outros ministros a aderirem ao plano, Anderson Torres, então ministro da Justiça, usou um argumento forte: "Senhores, todos vão se foder! Eu quero deixar bem claro isso. Porque se... eu não tô dizendo que... eu quero que cada um pense no que pode fazer previamente porque todos vão se foder". Também estavam presentes à reunião os generais Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Braga Netto.

As falas foram transcritas no documento, que subsidiou a decisão do ministro Alexandre de Moraes de autorizar as buscas e apreensões em endereços de ex-ministros, ex-assessores e militares ligados ao ex-presidente. O vídeo com as imagens da reunião estava no computador do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, que firmou acordo de delação premiada.