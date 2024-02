Fator Alexandre de Moraes é decisivo para julgamento de Moro no Paraná

Enquanto adversários políticos de Sergio Moro (União-PR) têm pressa, a defesa do senador está tranquila com a indefinição da data do julgamento que pode resultar na perda de mandado de senador. Quanto mais o TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do Paraná adia a conclusão do processo, maior a chance de Moro ser beneficiado, na avaliação de aliados do ex-juiz.

Seja qual for o resultado do julgamento no TRE, quem for derrotado vai apelar para o TSE (Tribunal Superior Eleitoral). O presidente, Alexandre de Moraes, deixa a corte em junho. Entre aliados de Moro, a expectativa é que o ministro vote pela condenação.

Com a saída de Moraes, a presidência será ocupada por Cármen Lúcia. Como ministra do STF, ela costumava validar as decisões tomadas por Moro na Lava Jato. Foi um dos votos que resultou na decisão do plenário de negar um habeas corpus a Lula. A defesa espera que, à frente do TSE, Cármen seja menos dura para avaliar a conduta de Moro na campanha.