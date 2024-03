Lista de candidatos a ministro do STJ tem procurador do 8/1 e Raquel Dodge

No STJ, as vagas são divididas em cotas para o Ministério Público, juízes estaduais, juízes federais e representantes da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).

A vaga em disputa pelos procuradores foi aberta com a aposentadoria da ministra Laurita Vaz, em outubro do ano passado. Também está aberta uma vaga decorrente da aposentadoria da ministra Assusete Magalhães, que será disputada por juízes federais.

A presidente do STJ, Maria Thereza de Assis Moura, deve colocar as duas listas em votação ainda neste semestre. Elas serão reduzidas a duas listas tríplices, que serão enviadas para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A expectativa é que ele nomeie os dois novos ministros antes do recesso de julho..