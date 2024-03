Senador apresenta projeto que torna crime espionar jornalistas e advogados

Vieira também citou a ação por omissão que a PGR (Procuradoria-Geral da República) ajuizou no STF (Supremo Tribunal Federal) contra o Congresso Nacional, que não aprovou norma para regular o uso, por órgãos e agentes públicos, "de ferramentas de monitoramento secreto e invasivo de aparelhos digitais de comunicação pessoal". A PGR pede que o tribunal fixe prazo para o Parlamento aprovar uma norma nesse sentido.

O projeto do senador estabelece que o pedido de monitoramento feito à Justiça deverá ser detalhado, com os motivos da necessidade da coleta dos dados e sua finalidade, razão para o uso da ferramenta e explicação do motivo de não ser possível extrair os dados por outro meio, relação dos indivíduos que terão os dados coletados e a estimativa do número de terminais de comunicações pessoais afetados, relação dos agentes públicos que terão acesso aos dados coletados e o período de monitoramento.

Caso seja autorizado, o monitoramento poderá ser realizado em até 15 dias. Se for necessário mais tempo, será preciso pedir à Justiça a renovação do prazo, com a indicação do motivo pelo qual o mecanismo é indispensável para a investigação. Concluído o monitoramento, o órgão público responsável encaminhará um relatório ao juiz com o resumo das operações realizadas.

Além de telefones celulares, o projeto trata de outros equipamentos de comunicação interpessoal e acesso à internet, como notebooks, desktops e tablets. Ainda segundo a proposta de Vieira, estariam submetidos à legislação órgãos de segurança pública federais e estaduais, forças policiais federais e estaduais, o Ministério Público Federal e dos estados, os serviços nacionais de inteligência e as Forças Armadas.