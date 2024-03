Apenas 5% dos réus do 8/1 assinaram acordo com a PGR para encerrar processo

Em 23 de agosto do ano passado, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, suspendeu por 120 dias a tramitação das ações penais de quem estava acampado em frente ao quartel para que a PGR avaliasse a possibilidade de acordos. Desde então, 53 acordos foram assinados e enviados para Moraes. O ministro já homologou 47. Os outros ainda estão sob análise.

Em razão do recesso de dezembro e janeiro, o prazo da PGR venceu no início de fevereiro. A expectativa era que o procurador-geral da República, Paulo Gonet, enviasse no início do ano do Judiciário uma avalanche de acordos ao STF, mas isso não aconteceu.

Até agora, Moraes não tomou uma decisão. Informalmente, deixou a PGR com um prazo maior. Como Gonet tomou posse em dezembro, não teria tido tempo de definir o destino de todos os processos do 8 de janeiro. Os processos que não resultarem em acordo de não persecução penal voltarão a tramitar normalmente.

O volume de trabalho do Supremo aumentará bastante se isso acontecer. Além de julgar esses processos, os ministros vão precisar analisar uma nova leva de denúncias que deve chegar à Corte a qualquer momento. A expectativa é que Gonet acuse formalmente autoridades que participaram da tentativa de golpe - entre elas, o ex-presidente Jair Bolsonaro e integrantes da cúpula das Forças Armadas.