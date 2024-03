Bolsonaro não vira réu por vacina, mas situação no STF se agrava

Até agora, Bolsonaro não foi denunciado. O procurador-geral anterior, Augusto Aras, não fez isso em nenhum dos inquéritos que tramitam contra Bolsonaro no STF. A expectativa é que Gonet adote postura diversa.

Caso Gonet encontre elementos suficientes, encaminhará uma denúncia ao STF. Seria a primeira dele desde que assumiu o posto, em dezembro passado. Caberia ao tribunal decidir, em julgamento colegiado, se recebe ou não a denúncia. Se concordar com Gonet, o inquérito seria transformado em ação penal e Bolsonaro, em réu.

O mais provável é que o STF dê esse desfecho ao caso dos cartões de vacinação.

Mas essa eventual decisão não encerra o caso. Será aberta nova fase de investigações, para se comprovar, ou não, o que foi dito na denúncia. Depois disso, em novo julgamento, o STF decidirá se condena ou absolve Bolsonaro. Devido a trâmites processuais previstos em lei, não é provável que isso aconteça antes do fim do ano.

Além desse caso, o STF deve se ocupar de outros seis inquéritos que tramitam no tribunal contra Bolsonaro: o das fake news, o das milícias digitais, o que apura atos violentos no Sete de Setembro de 2022, a notícia falsa que relacionava a vacina contra Covid-19 à Aids, as joias recebidas da Arábia Saudita e a tentativa de golpe no 8 de janeiro de 2023.

No grupo de indiciados pela PF nesta terça-feira está Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Segundo as investigações, o grupo falsificou dados de vacinação do ex-presidente, da filha dele, Laura Bolsonaro, e de dois ex-assessores para que todos pudessem viajar aos Estados Unidos em dezembro de 2022.