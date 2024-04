STF gastou R$ 25 milhões para incrementar segurança dos ministros desde 8/1

No mesmo período, foi contratada uma empresa para solução e detecção de ataques cibernéticos no valor de R$ 3,4 milhões. Também foram adquiridos equipamentos e softwares com tecnologia de realidade virtual voltados para a simulação de tiro de armas leves, no valor de R$ 10,6 mil.

A manutenção preventiva em equipamentos detectores de metais do STF custou R$ 254 mil, em três contratos. Também foram gastos R$ 16,5 mil com a recarga dos extintores de incêndio e R$ 954 mil com a segurança pessoal armada dos ministros no Paraná. O ministro Edson Fachin tem residência em Curitiba.

Além dos gastos já realizados desde janeiro de 2023, há duas licitações em andamento hoje para a compra futura de outros itens de segurança. Uma delas é para a aquisição de cones e grades de proteção, no valor de R$ 105 mil. A outra é para a aquisição de equipamentos para treinamento em segurança - como pistolas de gás e algemas. O valor estimado não foi divulgado.

Em 2022, o STF tinha firmado três contratos na área de segurança, nenhum deles para a compra de armas. Um deles estará em vigor até dezembro deste ano para o fornecimento de segurança pessoal armada para os ministros no Distrito Federal. O outro se encerrou em janeiro de 2023, com o mesmo objetivo.

O terceiro contrato assinado em 2022 ficará em vigor até agosto de 2027, para a realização de testes em cilindros para extinção de incêndio. Somados, os três custaram ao tribunal R$ 56,6 milhões.

Procurado, o STF não havia se manifestado sobre o assunto até a publicação da coluna.