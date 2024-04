STF prestes a mudar regra do foro: por que vista de Barroso durou só 4 dias

Durou apenas quatro dias o pedido de vista do presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso, no julgamento que deve mudar a regra do foro privilegiado. O ministro pediu para a votação ser interrompida na sexta-feira (29). Ontem (2), ele devolveu o caso para o plenário virtual.

O julgamento será retomado no próximo dia 12 e segue até o dia 19. Pelo sistema, os ministros postam os votos, sem que haja debate.

Até agora, cinco dos onze ministros votaram para que o foro seja ampliado: Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes.