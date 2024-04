Homens mais citados do direito constitucional superam mulheres em 18 vezes

Existe um abismo na comparação numérica entre citações de autores homens e mulheres em obras sobre direito constitucional no Brasil. Levantamento realizado no Google Scholar com filtro para esse ramo do Direito mostra que as cinco mulheres mais citadas em trabalhos acadêmicos somam 4.800 menções. Do lado masculino, os cinco primeiros colocados da lista aparecem 88.729 vezes. A diferença entre os dois gêneros é 18,5 vezes maior para os homens.

O levantamento da participação feminina no direito constitucional foi realizado pelo professor Richard Albert, da Universidade do Texas. As mais citadas são: