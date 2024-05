Lula derrapa, e Bolsonaro aproveita vácuo legislativo na pré-campanha

A falta de especificação das regras de pré-campanha foi debatida recentemente no TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do Paraná, no julgamento da ação sobre supostos abusos cometidos pelo senador Sergio Moro na pré-campanha de 2022, quando se elegeu senador. Como não existe a previsão jurídica sobre a pré-campanha, como estipular o valor máximo a ser gasto no período?

Moro acabou absolvido no TRE. O caso vai desaguar em breve no TSE por meio de um recurso proposto pelos adversários de Moro. Será uma forma de pautar o debate no TSE.

O tribunal também terá a chance de especificar critérios da pré-campanha no julgamento do senador Jorge Seif (PL-SC). O empresário Luciano Hang teria cometido ato ilícito ao fazer propaganda para Seif no período anterior à campanha. No entanto, de acordo com a defesa, Hang não teria pedido voto para Seif. Teria feito apenas elogios ao pré-candidato.

Não há previsão de quando o julgamento de Seif será retomado. O caso Moro deve ser julgado no TSE no segundo semestre, já no período legítimo das campanhas.